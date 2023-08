Cómo quedó la economía de Andrea Taboada tras ser despedida de LAM

Durante este año, Andrea Taboada fue removida de su lugar en el panel de LAM, algo que si bien al principio no le gustó, terminó aceptando. En este contexto, abandonó la noche de América para sumarse a la tarde en DDM. Aunque se mantuvo en la misma señal, sufrió algunos problemas económicos.

Sin embargo, al hablar sobre su salida del programa que conduce Ángel de Brito, fue positiva: “Por ahí se necesitaba ese cambio en el panel, y también para mí. Entonces inmediatamente después la productora tenía este plan de estar en El Diario de Mariana y me puse re contenta”.

Andrea Taboada: cómo superó su salida de LAM y las reglas no escritas del panelismo

Sin embargo, en diálogo con Infobae, Andrea Taboada reconoció que esto le trajo algunos inconvenientes económicos: "Hasta hace poco tenía tres trabajos. O sea, ahora tengo dos pero tuve que cambiar, bueno, dejé el Canal de la Ciudad por un tema de horarios. Si no lo seguiría haciendo. Porque además de que me gustaba era otra entrada".

"Y achicándome, como todos, obvio. Como nos pasa a todos. Hay gente que está mucho peor que nosotras entonces es tremendo…”, expresó respecto a su situación, pero sin dejar de descuidar el problema a nivel nacional que hay en este sentido.

Andrea-Taboada-LAM.jpg

Además, marcó que no es una persona que esté realizada por estar trabajando en los medios, sino que vive al día como gran parte de la población. "De hecho yo alquilo y, bueno, imaginate... No me mudé porque veía que el mercado estaba más complicado aún”, reconoció.

“Entonces decidí seguir en este departamento que espero quedarme mucho tiempo más y ojalá algún día pueda comprar. Dudo que en este país, con esta situación... Pero sí, difícil, muy difícil. Muy complicado", reveló respecto a los problemas que le trajo el hecho de ser despedida de LAM.