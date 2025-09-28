Cinthia Fernández presumió sus notas a poco de recibirse de abogada

El camino universitario que Cinthia Fernández emprendió en la carrera de Derecho sigue sumando etapas importantes, y ella misma se encarga de compartir cada logro con sus seguidores a través de las redes sociales, donde se muestra entusiasmada y orgullosa de su desempeño.

En los últimos días, la mediática hizo públicos los resultados de algunos exámenes, lo que dejó en evidencia no solo su buen rendimiento académico en diversas materias, sino también el esfuerzo constante que le demanda equilibrar su rol de madre, su faceta profesional y su vida personal con las exigencias propias de la universidad.

En una de sus publicaciones más recientes, Fernández dio a conocer el resultado de su primer examen parcial de la asignatura Bases del Derecho Privado. Allí debía responder veinte consignas, de las cuales acertó diecisiete, lo que le permitió obtener una calificación de 9. Para celebrar, eligió recurrir a una frase muy conocida del actor Guillermo Francella: “hermosa mañana”.

Las notas de Cinthia Fernández en la Universidad

Ese examen no fue un hecho aislado, ya que poco tiempo atrás también había mostrado su rendimiento en la materia Oratoria, en la que alcanzó un 7 en el segundo parcial, igualmente con veinte preguntas. Para evitar dudas, subió una imagen donde aparecía no solo la nota, sino también su nombre completo, Cinthia Giselle Fernández, junto al detalle de la evaluación académica.

Más allá de las calificaciones, la estudiante también quiso exponer el detrás de escena de ese recorrido. Con un tono enigmático, publicó en sus redes una fotografía de un resumen mecanografiado correspondiente a la materia “Estado 1” y acompañó la imagen con un anticipo que generó expectativa: “me espera una larga noche de estudio, pero mañana préndanse a mis historias porque se pudre todo. Yo avisé”. Fiel a su estilo, tiempo después reforzó esa idea con otra publicación: “Dije que hoy se pudre todo. Y yo cumplo”, aunque a la vez aclaró que todavía le faltaban dos parciales más y que debía seguir preparándose con intensidad.

En 2021 comenzó sus estudios de Abogacía en la Universidad Siglo 21 de La Plata

El inicio de esta nueva faceta académica se remonta a mediados del 2021, cuando Fernández decidió anotarse en la carrera de Derecho luego de haber participado como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, representando al partido Unite. En ese entonces, además de ser noticia por su campaña electoral —que incluyó una performance de baile frente al Congreso— expresó públicamente que deseaba estudiar Derecho con el objetivo de poder acompañar a otras mujeres que atraviesan conflictos similares a los que ella misma vivió en el marco de sus relaciones sentimentales pasadas.

En esa decisión también influyó el vínculo con el abogado Roberto Castillo, quien la asesoró en el juicio de divorcio contra el exfutbolista Matías Defederico. Tras la resolución de la causa, la relación profesional se transformó en sentimental y con el tiempo oficializaron su noviazgo. Desde ese momento, Cinthia optó por priorizar su vida de pareja, la crianza de sus tres hijas —Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Defederico— y su flamante desafío como estudiante universitaria. En paralelo, redujo su exposición televisiva y se distanció de su rol como panelista en programas como LAM, apostando en cambio a desarrollar un proyecto personal vinculado a su formación, que mantiene en reserva. De esta manera, comenzó a concretar un sueño largamente postergado: convertirse en abogada.

Impulsada por el amor, Cinthia no deja de avanzar en su carrera

Con el paso del tiempo, la bailarina fue mostrando cómo avanzaba en su carrera. Un ejemplo de ello ocurrió en julio de 2025, cuando celebró con alegría los resultados de la materia Introducción a la Filosofía. “Vamos viejo. Filosofía adentro”, escribió en sus historias de Instagram al mostrar la captura de pantalla que confirmaba su nota: 18 respuestas correctas de un total de 20, lo que le dio como resultado un 9. Aunque aclaró que todavía debía rendir la segunda instancia de evaluación, no quiso dejar pasar la oportunidad de compartir ese triunfo parcial con quienes siguen de cerca su recorrido académico.

Ese festejo también tuvo un costado íntimo y familiar. Su pareja, Roberto Castillo, fue el encargado de grabar un video en el que se la ve a Cinthia disfrutando de un volcán de dulce de leche en el restaurante elegido para la ocasión. Entre risas, la estudiante bromeó: “Acá adentro está mi 9 de filosofía”, justo antes de probar el postre, y añadió: “Una obra de arte, no se puede creer”. Más allá de la anécdota gastronómica, ese momento simbolizó un nuevo paso en el gran desafío personal que la mediática decidió encarar: completar su carrera universitaria y saldar una deuda pendiente consigo misma.