Cecilia Roth contó por qué no aceptará trabajar con Darthés

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Juan Darthés regrese a la Argentina para retomar su carrera actoral, Cecilia Roth expresó su rechazo de manera contundente: “Yo no trabajaría con él, pero siento que no es una cuestión de cancelación, hay un delito”.

“Es un delito que está prácticamente probado, me imagino que es muy duro para Thelma y para todas las mujeres que atravesaron una situación tan violenta, pero bueno, yo no creo en la cancelación, pero sí creo en el delito, y el delito comprobado es otra cosa” , cerró tajante.

Cabe recordar que hace dos meses la Justicia brasileña absolvió a Darthés en primera instancia tras la denuncia por abuso sexual agravado que había iniciado Thelma Fardin por los hechos que habrían ocurrido en 2009 durante una gira de la tira Patito Feo en Nicaragua, cuando la joven tenía 16 años y el actor, 45.

Tras ese fallo favorable, Darthés rompió el silencio a través de un video dirigido a sus seguidores. “Cinco años, casi cinco años que ya pasaron...Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas”, enfatizó.

Luego, el actor agregó: “Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”.

Y prosiguió con su descargo: “Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos”.

“Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una mirada, con rezos...Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer”, cerró el actor.

Poco le importó a Cecilia Roth el fallo absolutorio de la Justicia brasileña en primera instancia, y mucho menos la conmovió el descargo en redes de Darthés. Para ella no hay vuelta atrás. Habrá que ver si aplica la misma vara en caso de que la consulten por la posibilidad de compartir algún proyecto con su amigo Jey Mammón. El tiempo dirá…