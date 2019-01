En qué andan los rivales albinegros de la reválida

Los chubutenses despidieron a Luis Murúa de la conducción, quien se vino para Neuquén, y contrataron a Jorge Izquierdo. El nuevo DT (ya trabajó en el Aurinegro) prescindió de Roberto Tucker y recibió a Matías Presentado para la zaga central. Además, cortó a Sebastián Robles para permitir el ingreso de Jonathan Penna en la mitad de la cancha.

Como Hernán Quarta sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles, Madryn tiene la chance de incorporar a un tercer nombre. Sin embargo, ya arrancó la pretemporada y aún no cerró una nueva incorporación.

Ferro de Pico también se mostró activo durante el receso. El Verde, que sigue bajo la conducción de Sergio Priseajniuk, incorporó al defensor Alan González y al mediocampista Matías Arriba.

Aquí, en la región, las novedades no son tan positivas porque la falta de dinero para mantener el presupuesto terminaron empujando las salidas de Lucas Mellado y Adrián Mora del Deportivo Roca. El cipoleño se fue a Douglas Haig de Pergamino en condición de libre por falta de pago, mientras que el bahiense regresó a La Amistad para afrontar el próximo Federal Amateur.

Independiente, que ya había perdido al técnico Diego Trotta dos fechas antes de despedir el 2018, salió en busca de Pity Murúa, cortado de Deportivo Madryn por no haber clasificado a la ronda campeonato.

Fabián Tardella, quien había asumido como interino, fue confirmado como asistente del DT y por diferentes motivos partieron Mauricio Villa y Alexis Villacorta a La Amistad.

Desde la dirigencia que encabeza Gastón Sobisch todavía no adelantaron si habrá nombres nuevos en el plantel para intentar salir de la última posición y la zona roja del descenso.

Cipolletti cerró en diciembre a Nicolás Hours y a Eduardo Scasserra, dos mediocampistas del gusto de Gustavo Coronel, quien prescindió de Fernando de la Fuente. A pesar de tener un tercer cupo abierto, el club no hará uso de la opción.

2 de los cinco equipos no incorporaron en el verano: Deportivo Roca e Independiente de Neuquén.

Tercer día de pretemporada

A las 7 se pondrá en marcha el primero de los tres turnos previstos para la jornada de hoy en Cipolletti. Tras el intenso fin de semana, los 31 nombres citados por el cuerpo técnico siguen sumando estímulos físicos, objetivo con el que seguirán trabajando hasta el martes 15, un día antes de visitar a Roca por la Copa Argentina. Aunque por la tarde, el trabajo con pelota domina las rutinas en el predio rural del club, el once contra once formal aún no forma parte de las prácticas.

El primer partido tiene día y horario

Entre la Copa Argentina y la reválida del Federal A, Cipolletti y el Deportivo Roca animarán cuatro clásicos en dos meses de competencia. El primero será el miércoles 16 y el local, en esa ocasión, será el Naranja. El Depo confirmó que el juego dará inicio a las 21:30 en el Luis Maiolino. La primera fase de la Copa cruza a los dos rionegrinos, que tendrán la revancha a la semana siguiente en La Visera. El pedido de los albinegros en este caso será que se programe para el martes 22. La subcomisión no quiere jugarlo un domingo por un tema de recaudación, ya que el fin de semana miles de vecinos parten hacia los ríos o lagos cercanos y eso le quitaría expectativa al encuentro. La fecha para la definición todavía no está confirmada de manera oficial, pero habría acuerdo entre los clubes.