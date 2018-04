En Cipo paran la bocha hasta que no se confirme

Desde hace algunas semanas los jugadores que quedan en el plantel profesional se sumaron a las prácticas del equipo liguista, que dirige Germán Alecha. Entrenan de lunes a viernes y han hecho fútbol junto con el resto de los canteranos.

La semana pasada fueron intervenidos quirúrgicamente el delantero Germán Weiner y el defensor Gastón Valente, por lo que si se juega el 8 o 9 de mayo, están totalmente descartados.

Reglamento

En la Copa Argentina no sólo la programación genera incertidumbre, también hay desconcierto en cuestiones reglamentarias. Un ejemplo es la lista de buena fe.

“Entendemos que los jugadores de la Liga Confluencia, al estar inscriptos, pueden jugar aunque no hayan estado en la lista del Federal A. Pero no existe aún el reglamento de la Copa, por lo que no es claro”, explicó Guillermo San Pedro, presidente de la subcomisión de fútbol albinegra.

Desde la organización quieren que se empiecen a disputar los 32avos, de final de la competencia desde el martes 8 de mayo, la fecha en la que la plaza de Cutral Co, donde va a jugar Cipo, quiere que se desarrolle.

“El miércoles, si se aprueba en Comité Ejecutivo el arreglo que hizo el presidente de AFA (Claudio Tapia) con las partes, se empezarían a programar los partidos a partir del 8. Eso no significa que sea ese día, pero según lo que nos dice la gente de Cutral Co, ellos quieren que se juegue ese día. Pero hay que esperar, porque no es la primera vez que se habla de una fecha y finalmente no se cumple” señaló San Pedro.