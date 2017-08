El Ruso no tiene dudas: "Hay que pelear el ascenso"

Justamente, eso, el pasado, porque el presente lo encuentra renovado, con la nostalgia de lo que se escapó pero con la ilusión por lo que vendrá con una plantilla armada a su pedido que todavía espera algunas caras nuevas.

“Acá hay que ganar siempre, hasta en los amistosos. Por eso no hay dudas de que tenemos que volver a pelear por el ascenso”, reconoció sin rodeos al término del primer día de la pretemporada, en el que trabajaron 21 futbolistas (ver aparte).

La primera cuestión fue asegurar la base, a la que sólo le faltó Lucas Mellado, quien partió por una decisión extrafutbolística que tomó el cuerpo técnico. “Quedaron los jugadores que pretendíamos, a los que sumaron nombres importantes. Me parece que en el punto de partida tal vez el anterior plantel tenía mayor recambio, pero hay jerarquía”, resumió en su análisis.

A semejanza

Al momento de salir al mercado, el DT reconoció que las alternativas giraron siempre alrededor de un estilo determinado, que como en el final de la campaña se ajustará la condición de local y visitante. “Me parece que en casa no hemos sido mezquinos. Siempre se puede jugar mejor, pero nunca abandonamos los tres hombres de punta. Afuera el 4-4-2 siempre nos dio buenos resultados, y no creo que cambiemos”, anticipó.

Y a pesar de la importancia que tiene el partido ante San Lorenzo del martes 15 de agosto por la Copa Argentina, Homann puso por encima en la consideración a la primera fecha por el Federal A de septiembre. “Es un partido muy importante, pero no vamos a llegar en plenitud, creo que lo sabemos todos. En mi cabeza está respetar a los chicos que se ganaron la chance, pero vamos a ver”, soltó.

Mientras tanto, en la carpeta continúan los nombres que faltan para llenar el vestuario. “Con Matías Sosa y Neri Espinosa (Gimnasia de Mendoza), estaríamos. Hay que esperar a ver cómo cerramos esas negociaciones”, avisó sobre del nivel que pretende para comenzar a buscar el once, el que nuevamente haga creer que volver a la B Nacional será posible para Cipolletti.

“La derrota con Gimnasia todavía me duele. Era el momento para ascender y se nos escapó de las manos”. Henry Homann. El DT no olvida la última caída.

Esperarán a Sosa hasta mañana

Internamente hubo un plazo para esperar la respuesta definitiva de Matías Sosa a Cipolletti: “El miércoles”, dijo el técnico Henry Homann. “Lo quiero, me reuní con él, me explicó que espera algo de otra categoría, y lo entiendo. Igual yo creo que puede ser posible”, se entusiasmó.

Hoy, el principal competidor para el Albinegro parece ser Quilmes, que a través de un representante se interesó en el mediocampista. Sin embargo, por La Visera apuntan a que el neuquino decida volver a un lugar que conoce a la perfección y en el que será valorado económicamente de acuerdo con su jerarquía.

“Es un jugador que nos da muchas alternativas ofensivas, de local hasta permite jugar con un enganche. Si no es él, no me resigno a contar con un chico que pueda darnos eso. Él ya tiene claro que yo lo quiero con nosotros”, tiró Homann.

Además, el Ruso ya dio el visto bueno hace algunas semanas por la negociación con Neri Espinosa, un mediocampista por afuera que viene de jugar para Gimnasia de Mendoza que maneja algunas ofertas, pero no está lejos de La Visera.

“Si llegan ellos dos, estamos. Debería aparecer otro volante que nos guste mucho como para pedir un esfuerzo extra al presupuesto que se armó para la nueva temporada”, refirió sobre futuras incorporaciones.

Cipo puso primera con algunas caras nuevas en La Visera

Ayer se puso en marcha la pretemporada de Cipolletti con vistas al partido de la Copa Argentina ante San Lorenzo y el arranque del Federal A, con un grupo de 21 futbolistas a los que hoy se sumarán Jorge Piñeyro Da Silva y Jonathan Morán, delanteros.

Las negociaciones con nuevos nombres no paran y horas antes de que los jugadores ya contratados iniciaran los movimientos físicos bajo la planificación de Cristian Bravo, los dirigentes anunciaron el acuerdo con Jonathan Morales, un “3” de pasado reciente por Brown de Puerto Madryn en la B Nacional. De las caras nuevas, los que dijeron presente fueron el marcador central Velázquez (viene de Deportivo Madryn), el arquero Facundo Crespo (Costa Rica), el delantero Jesús Molina (Pacífico) y el mediocampista ofensivo Emanuel Morales (Añelo, pero de formativas albinegras).

Al cuarteto le tocó entrar a un vestuario en el que se repitieron muchas caras conocidas para el hincha, claves en la campaña que acabó en semifinales como Matías Alasia, Gastón Valente, César Medina, Fabio Giménez, Maxi Carrasco, Germán Weiner, Matías Carrera, Eduardo Vilce, Nelson Seguel y Ezequiel Ávila, entre otros nombres de la casa.

“La decisión de cortar a Mellado no fue futbolística”

Henry Homann aclaró el panorama en torno a la salida de Lucas Mellado, flamante refuerzo de Ferro de General Pico, a quien lo cortó de Cipo la semana pasada por cuestiones extrafutbolísticas.

“Yo fui el que se reunió cara a cara con él y quedó claro que la decisión no se refería a lo que pasaba dentro de la cancha. Mellado era un jugador que me gustaba mucho, al que elegí subcapitán, por eso que me dolió tanto soltarlo”, respondió de manera contundente a la pregunta.

Es que el “5” dio a entender en medios periodísticos que la partida de la ciudad tenía que ver solamente con la dirigencia y la cosa no terminó siendo así. “Cuando uno decide una cosa como esta, con un chico de acá, está claro que no es por una sola cosa que pasa, sino por muchas. Espero que su salida a La Pampa le haga bien para crecer en todo sentido, porque es un chico al que quiero”, explicó.