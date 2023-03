El potente cambio de reglas que hizo Gran Hermano a días de la final

Gran Hermano está llegando al final y este domingo sólo quedaron en la casa 5 participantes. Desde la producción aún no hacen oficial la fecha de nalización del reality, pero se estipula que será el 27 de marzo con una gran fiesta en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires.

El conductor abrió el sobre rojo donde siempre genera algo de tensión y esta vez se especificó que los jugadores no podrán hacer más la nominación fulminante, pero sí la espontánea. Recordemos que la única que hizo uso de esta carta fue Julieta , que fulminó a Camila , y el público no tomó nada bien esa decisión y sacaron a Daniela de la casa.

En una de las noches más calientes desde el inicio del ciclo, el público eligió salvar a Julieta en primer lugar con el 23% de los votos. Esto dejó preocupada a La Tora, quien pensaba que sería ella la menos votada para abandonar el reality.

Del Moro en el confesionario.jpg Del Moro tiró una nueva bomba dentro de Gran Hermano.

Horas antes, Lucila había reflexionado sobre la nominación con Rodo, el papá de Nacho: “Estoy bien, pero siento que tuve una semana cargada por emociones mías. Más que nada porque vino mi mamá. Siento que eran todos perfectos y nuestra relación no. Eso me puede jugar en contra”, afirmó quien minutos más tarde se tuvo que ir.

“Después me puse a pensar y digo: 'Con respecto a juego y otras personas, no hice nada malo’. Sí hablé de lo que pienso, pero siempre desde lo mío. Estoy tranquila porque no soy más ni menos que nadie, pero estoy tranquila por cómo soy”, confesó La Tora.

Hoy con la novia de Nacho fuera del show comienza una nueva etapa, la final. Los que quedaron dentro del programa de Telefe son Marcos, Julieta, Nacho, Camila y Romina, de quien se filtró este fin de semana que existen presiones del gobierno de Alberto Fernández para que gane. ¿Será?