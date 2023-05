Espectáculos LMCipolletti Yanina Latorre El pedido de Yanina Latorre a su marido para salvar su matrimonio

Yanina Latorre rompió el silencio en LAM, el programa estrella de América, y contó que le pidió a su marido, Diego Latorre, vivir en casas separadas. ¿Qué pasó? ¿Está en crisis? ¿Terminaron? Nada está muy claro, pero la angelita decidió revelar el problema que atraviesa con el ex jugador de fútbol y terminó sorprendiendo a todas sus compañeras.

“A veces funciona no convivir, a mí me encantaría vivir en casas separadas. Porque no quiere irse. Igual tenemos cuartos de televisión separados. Porque él es un cómodo, en el fondo le gusta que yo le haga todo. Dormimos en la misma cama, pero cuando alguno de los chicos se vaya él pasa a ese cuarto, amor”, comenzó Yanina contando sus intimidades.

Pero eso no fue todo, ya que la Angelita decidió ir por más y reveló: “El cuarto es mío, yo soy la dueña de todo prácticamente”. Con el correr de las horas, cuando se esperaba que avance la info, el periodista no dijo nada al respecto sobre los dichos de Yanina. Y en LAM no se tocó más el tema sobre el mal momento que atraviesan como pareja.