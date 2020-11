Tras los dichos de Charlotte, Moria tomó la palabra y disparó fuerte contra la joven: “No puedo creer que mientras cante me mire a mí. Muy mal, mi amor. Sos una amateur, no sos una profesional. Tenés que mirar al público que es la cámara, no a nosotros. Igual, no puedo creer cuando te olvidaste. Me hizo gracia lo mal que lo hiciste”.

La fallida interpretación de Charlotte Caniggia en el Cantando 2020 como Britney Spears

Entonces, atento a lo que estaba sucediendo, De Brito se dirigió a la concursante y le preguntó: “¿Te desconcentró ver que se reían los jurados?”. “No, estoy acostumbrada. Me chup... un huevo, igual”, cerró visiblemente enojada la participante.

Luego de la accidentada y polémica performance de Charlotte Caniggia, el ambiente del Cantando quedó tenso, pues todos los participantes que siguieron hicieron alusión a la presentación de la mediática. Lo cierto es que para el público que noche a noche mira el programa, se trató de un escándalo más de los tantos que genera el certamen de canto, que sigue esta semana con los duelos mano a mano que dejarán afuera a una pareja.