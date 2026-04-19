El otoño muestra todo su color en el Alto Valle: pronóstico para este domingo

El Servicio Metereológico Nacional anuncia una jornada agradable para la región de la Confluencia. ¿Qué pasa con el viento?

El otoño empieza empieza a tomar todo su esplendor en el Alto Valle y este domingo ya se nota con las bajas temperaturas por la mañana. El pronóstico indica que será una jornada fresca, con períodos de sol, especialmente en horas de la mañana.

Lejos de los días luminosos y templados que todavía aparecían semanas atrás, la jornada estará dominada por la nubosidad y temperaturas moderadas, donde ya anticipa una transición hacia condiciones más frías.

El pronóstico indica para la región de la Confluencia que habrá cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima que apenas alcanzará los 16.

Pronóstico 190426

En tanto que para los que están preocupados por el viento, se espera que sople a 9 km/h desde el sector noeste, con ráfagas de 11 km/h. Muy poca velocidad ante las grandes ráfagas registradas durante este último sábado.

Pronóstico del Alto Valle a la cordillera

No se esperan lluvias en el Alto Valle, pero el ambiente se sentirá más fresco, con viento leve a moderado rotando del este hacia el norte, algo que da la idea de esa sensación de tiempo más “planchado”, sin grandes sobresaltos pero también sin presencia de sol.

En la región cordillerana, tanto en Bariloche como en El Bolsón, será un domingo fresco, con una mínima de -1º y una máxima de 9 y vientos apenas perceptibles, que alcanzarían los 12km/h de máxima. Las mismas condiciones se mantendrán hasta el martes por la noche, ya que el miércoles por se esperan lluvias y negadas durante la mañana, con lluvias aisladas por la tarde. A partir del jueves se registrará una mejora en el clima, pero las temperaturas no superarán los 13º.

Mientras que en Maquinchao, en la Línea Sur provincial, arrancó con una mínima de -2º con una máxima prevista de 12, con cielo mayormente nublado con momentos de sol. En cuanto al viento, alcanzará 41 km/h con ráfagas de 59 km/h. No se esperan lluvias para el resto de la semana.

Fresco y soleado en la Costa Atlántica

En la zona de la Costa Atlántica también estará fresco y nublado, con presencia de sol. El termómetro, en Viedma, Las Grutas y San Antonio, variará entre los 9 y los 16º, con vientos del sur de hasta 31 km/h con una ráfagas de hasta 50. No hay anticipo de lluvia para lo que falta de la semana.

Por último para Choele Choel, la localidad del Valle Medio provincial, el pronístico es similar. Se anuncian lluvias para el martes por la mañana.