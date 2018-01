Ocurrió el domingo a las 8 entre Allen y Guerrico.

Se trata de una persona de unos 35 años que fue hallado tomando una siesta en la banquina. Varios colectiveros pararon pensando que se trataba de una víctima de un accidente de tránsito pero cuando se acercaron se encontraron con un panorama muy diferente.

Uno de los pasajeros que viajaba en una unidad de Koko de Allen a Regina fue quien grabo la insólita situación.

Sin embargo, el detalle que causó curiosidad entre los vecinos y automovilistas es que el hombre tenía dos pedidos de captura y un extenso prontuario delictivo. La información fue aportada por el cuerpo de Seguridad Vial de General Roca que se acercó para identificarlo. Además, expresaron que tendría "graves alteraciones mentales".

No obstante, los pedidos de captura ya no estaban vigentes y, por esta razón, debió presentarse personal de Salud para que se lo llevaran porque no era "una persona peligrosa".

