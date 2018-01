En diálogo con LM Cipolletti, el titular del gremio, Rubén López, indicó que hoy firmaron un 8 por ciento del incremento salarial correspondiente a la post temporada del 2017, una suma no remunerativa.

Además expresó que los empresarios estiraron el resto de la discusión salarial para al martes, en el que se le pedirá un aumento salarial del 16,5 por ciento.

"Los obreros no pueden comenzar la temporada sin saber cuánto van a cobrar. Si el martes no se cierra el acuerdo, vamos a comenzar con medidas de fuerza. No somos aliados de cortar las rutas, pero sí de protestar en los galpones e impedir el ingreso de los camiones", expresó López.

Aseguró que el contexto político desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia complicó todas las discusiones salariales. "Hoy ni siquiera querían sentarse a discutir. Querían suspender todo, pero la presión de los compañeros logró al menos cerrar la post temporada", informó.

LEÉ MÁS

El empaque busca cerrar el acuerdo salarial del 2017