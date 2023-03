El fuerte reclamo de Marcela Tauro a un famoso en Intrusos: "Andate a..."

Marcela Tauro intentó aprovechar la presencia de Martín Bossi para hacerle preguntas picantes sobre su vida pasada y así llegar hasta su actualidad. Sin embargo, en el panel nadie la acompañó y también se topó con la poca onda de él, que no quiso dar detalles de su vida.

Marcela Tauro vs Martín Bossi.mp4

Al ver la reacción que tuvo respecto a su primera consulta, Tauro se sorprendió pero no se quedó callada, por lo que lo atacó: “Bueno ¡Me voy! A ver decime ¿de qué querés hablar? ¡Y no te acerques! ¡No me vas a manejar lo que puedo preguntar! ¡Todo te molesta! ¡Sos Marcela Tinayre! ¡Viniste con la peor de las ondas!”.

Ante esta reacción de Marcela, Martín Bossi decidió recular sobre cuál fue su primera reacción, por lo que prefirió bajar un poco la temperatura: “Bueno, te pido disculpas, pregúntame lo que quieras”. A lo que Tauro respondió ya ofendida: “Es que ya lo pregunté y me decís ‘¡Ella ya está preguntando!’ ¡Y sí! ¿A qué viniste?”.

“¿Qué les pasa? Me pusiste en una situación como que preguntaba barbaridades ¡Yo que culpa tengo si tus ex novias hablan mal de vos!”, continuó enojada la periodista por cómo le había hablado el entrevistado en una primera instancia.

Martín Bossi-Marcela Tauro.jpg

Lejos de quedarse callada y calmada, le anticipó que se encontraba buscando una fuerte declaración en su contra: “Y estoy buscando lo que dijo Momi Giardina de vos ¡porque me dejaron sola! Pero ella dijo que tuvo que tomar antidepresivos cuando la dejaste”.

Si bien luego todo terminó entre risas para no generar un clima hostil, Marcela Tauro no pudo ocultar su fastidió contra Martín Bossi debido al trato que tuvo para con ella.