El beisbolista de alto rendimiento que rompió el silencio y declaró su homosexualidad

"Soy gay pero también soy humano, soy respetuoso, me preocupo por los demás, soy amoroso, amo mi familia y amigos y eso es lo que realmente debería de importar lo que me define como persona, soy un jugador profesional de béisbol es lo mejor que me ha pasado y ser gay no me ha impedido lograr mis sueños" siguió.

El beisbolista recibió mucha calidad de parte de su equipo. Los Chicago White Sox lanzaron un comunicado en apoyo a su jugador "Me complació mucho que se sintiera cómodo compartiendo con nosotros su desarrollo como jugador", dijo Chris Getz, asistente del gerente general.

En las últimas semanas son varios los atletas que expresan su orientación sexual. Algunos lo hicieron luego de muchos años y ya retirados del deporte. Es el caso de Campbell Johnstone, exjugador de los All Blacks.

Campbell hizo su anuncio a los 43 años luego de 18 años de carrera en el rugby profesional. “Si puedo ser el primer All Black que se declara gay y acabar con la presión y el estigma que rodea a todo este asunto, quizás pueda ayudar a otra gente” declaró el All Black en un programa de televisión.

Otro que alzó la bandera en la lucha por declarar su homosexualidad sin prejuicios, para que otros atletas tomaran fuerzas y que no sientan temor fue Jakub Jankto. El futbolista que jugó en el Getafe de España y que actualmente se encuentra en el fútbol de República Checa, hace una semana publicó "Soy homosexual y ya no quiero esconderme".