El ataque de furia de Marcelo Corazza: "Me ensuciaron"

El que comenzó fue Luis Ventura, quien salió con munición gruesa contra un amigo y compañero de Corazza: “Nosotros tenemos una imagen exclusiva -arrancó diciendo Ventura-, donde hay gente que no enfrenta la cámara, sale como huyendo, que no quiere dar respuestas. Estamos hablando de Luis Benítez, ex productor, que es una de las personas que fue a buscar a Corazza. Y tiene una amistad con Marcelo de quince años. Fueron productores en El Precio Justo, el programa que conducía Lizy Tagliani, pero además trabajaron en Gran Hermano”.

videoplayback (1).mp4 Marcelo Corazza y sus sensaciones según periodistas

Por otro lado, el que continuó con información fue Matías Vázquez, quien contó: “Ellos se conocieron hace veinte años, en la edición de ‘Gran Hermano’ que ganó Marcelo. Él me pidió hablar sin cámaras, pero me dijo que Corazza hoy sigue siendo empleado de Telefe, aunque está suspendido temporariamente”.

“Y también me dijo que Marcelo está muy enojado con el manejo de información que hubo en los medios ‘ensuciando a su persona’. Su estado de humor no es de abatido y me dicen que él se da cuenta que ‘hubo algo para ensuciar a su persona’. Esta es la postura que tiene”, agregó además el reportero.

Por último, Diego Estévez se expresó en torno a la familia del ex GH: “La familia de Corazza dice explícitamente que Marcelo es un perejil, que pagó por algo que no le compete y está preocupado porque no sabe de dónde viene la bala. Para él y para su familia, el blanco fue Telefe. Hay una hipótesis que lo rodea que tiene que ver con que el blanco fue Telefe”.