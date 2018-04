Los últimos en incorporarse a la nómina de bajas fueron los mediocampistas Fabio Giménez y Maximiliano Carrasco, quienes se sumaron al quinteto de la semana pasada conformado por Jorge Piñero da Silva, Eduardo Vilce, Federico Azcárate, Jonathan Morán y Jesús Molina (cedido a préstamo a Pacífico de Neuquén).

Por falta de resguardo económico, la subcomisión ya confirmó que la lista podría seguir ampliándose, por lo que en este momento Germán Alecha, técnico interino, ha centrado la planificación en la cuestión física.

La información extraoficial hace referencia al miércoles 18 como posible fecha para el choque en Cutral Co. El conflicto tiene que ver con que los clubes de la Superliga, que no son ni River ni Boca, pretenden cobrar algo más que el premio por pasar de ronda en el cuadro.

Hasta que esto no se destrabe, AFA no hará oficial ningún compromiso. Por eso la prudencia del lado de los directivos al no dar por hecho una fecha que se aproxima y, de concretarse, le hará frente con un plantel desmantelado.

Alecha, por su parte, deberá esperar algunos días más para confirmar el mejor once, condicionado por las decisiones que tome la dirigencia.

A la fecha, con los nombres que siguen juntándose en La Visera por la tarde, Matías Alasia será el arquero titular.

En defensa no habría tantas bajas respecto de los nombres utilizado en buena parte del Federal A, ya que se encuentran Gastón Valente, César Medina, Damián Jara y Nelson Seguel.

En la mitad de la cancha están las mayores dificultades. Hoy la probable línea de 4 sería con Matías Carrera, Juan Strak, Ezequiel Ávila y Jonathan Morales, más allá de alguna variante que podría introducir el cuerpo técnico.

Y en ofensiva, ante este panorama, Gustavo “Tuti” Del Prete y Matías Sosa son número puesto, aunque sorprendió Enzo Romero, el 9 que gritó goles para La Amistad en el Federal C y B del 2017. Juan Loncomán es uno de los juveniles del agrado de Alecha que también sumaría algunos minutos.

El sueño copero se destiñe porque Cipo le hará frente en un contexto que está muy lejos de ser ideal o, al menos, de como lo hubiese imaginado a principios de esta temporada.