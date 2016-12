Dos oros y directo a la selección nacional

“Los nervios son hasta que te tirás al agua, una vez que estás en el agua se convierten en adrenalina”, afirmó Matías Lascano, quien ayer nadó más veloz que todos en el Cenard y no sólo se calzó dos medallas doradas más en el Torneo Metropolitano de Fenaba, sino que también se convirtió en nadador de la selección nacional paralímpica, que en marzo viajará a competir a San Pablo, Brasil.

“Siento una felicidad muy grande”, expresó el deportista del Club Cipolletti minutos después de haber ganado los 100 metros espalda y los 200 combinados. Incrédulo todavía, a pesar de que llegó a Buenos Aires siendo uno de los favoritos para ser seleccionado al equipo argentino.

“Sabía que tenía posibilidad, desde principio de año me esforcé para conseguir esto. Todo el año entrenamos fuertes, desde mediados de marzo hasta ahora he entrenado todo lo que he podido para llegar a este objetivo”, contó el cipoleño de 17 años, quien realizó cinco prácticas semanas esta temporada.

Matías viajó al Cenard junto a uno de sus entrenadores, Omar Mariano, coordinador de la natación albinegra. El viernes compitió por primera vez y ganó los 100 metros libres, su estilo preferido. Ayer cerró su participación, con dos podios más en las 100 espalda y los 200 combinados.

Tres años en el agua

El deportista albinegro empezó a nadar hace tres años, cuando sus padres lo acercaron a la pileta de Cipolletti. “Desde ahí nunca dejé de hacerlo”, contó Matías. Antes también había realizado otros deportes, entre ellos atletismo en la Municipalidad. “Ellos también me ayudaron a empezar a nadar”, reconoció.

Lascano, como Lola Cantera, quien debe disputar un preselectivo sudamericano en enero, tendrán unas vacaciones a puro entrenamiento, preparando los torneos que los acerquen a la selección albiceleste.

“Sabía que tenía posibilidades y desde principio de año me esforcé para conseguir esto”.Matías Lascano Nadador albinegro

Esfuerzo y resultados

“Es el mejor año que tuve”

Matías Lascano arrancó la temporada deportiva sumando victorias con el equipo federado del Club Cipolletti en el torneo provincial, siguió sumando medallas en los Juegos Epade de Santa Cruz representando a la selección provincial, y con más podios en el campeonato Open de Buenos Aires en junio. Hace pocas semanas se coronó en el Provincial y cerró el año en el Cenard, con tres finales excelentes que lo depositaron en la selección nacional de natación paralímpica, que en marzo viajará a disputar un campeonato a San Pablo, Brasil.

“Es el mejor año que tuve, espero seguir mejorando así sigo teniendo años como este”, expresó Matías, quien compite en categoría cadetes. A pocas horas de haber cumplido el objetivo, charló con LM Cipolletti y no salía del asombro: “Todavía no me veo en Brasil, no lo puedo creer”.