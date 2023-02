Doble femicidio: el dolor de los amigos y la última vez que vieron a Luz

También se replica el sentimiento de impotencia entre los allegados de las víctimas por no haber hecho lo suficiente, más allá de las charlas y consejos cargados de preocupación; pero que aún así siempre estuvieron lejos de sospechar un horror semejante.

El interrogante en torno a cómo es posible anticipar un desenlace tan brutal con tan solo saber de discusiones con maltratos psicológicos y verbales; en torno a qué más hacer para que las víctimas de violencia y manipulación puedan dimensionar el peligro y dar los pasos necesarios y definitivos para establecer un corte. Cómo convencer a alguien con bondad, empatía, sensibilidad social y buena fe, de no dar una mano.

Más allá del ansiado cambio cultural y los pedidos de más y mejores políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia de género, esas son algunas de las incógnitas que continúan resonando en el entorno de Norma y Luz, en medio del estupor y el inmenso dolor, esa amarga sensación de injusticia y los eternos e inexplicables por qué.

doble femicidio norma y luz

"Ella era muy buena, un persona de hierro con un corazón grandote. Yo le decía que no lo dejara entrar más y ella me decía que le daba lástima dejarlo en la calle. Él le decía que estaba viviendo debajo de un puente y ella, a veces, lo dejaba entrar para darle un plato de comida", contó entre lágrimas, Miriam, vecina y amiga de Norma, haciendo alusión a Jorge Antonio Lagos, detenido por el femicidio de su ex pareja y Luz, hija de la mujer.

Abrazando y conteniendo la profunda tristeza de su familia, el director teatral Sebastián Fanello compartió en sus redes sociales un sentido mensaje convocando a la marcha para pedir justicia que tuvo lugar este lunes por la tarde. "Bronca y dolor por lo que te hicieron Luz, a vos y a tu vieja. Qué mundo de mierda!! El miércoles estabas acá, bancando cómo siempre a mi hermana!! No sé qué puede resarcir todo lo que está pasando", escribió.

En diálogo con LMNeuquén, Sebastián contó que su hermana entabló una estrecha amistad con Luz en sus años de secundaria en el CPEM 34, lo que derivó en un lindo vínculo también entre sus madres.

"Luz siempre caía con algo para compartir. El último tiempo se estaba quedando con mi mamá y mi hermana porque no quería estar en su casa. El miércoles hicieron ñoquis, me invitaron a comer, porque yo vivo arriba, pero no bajé. Ese día la vimos por última vez", dijo con pesar.

"Era una piba de barrio, muy simpática; cuando te saludaba te decía 'Hola corazón'. Acá la queríamos mucho, mi vieja la había adoptado como una hija más. En el barrio era muy conocida por su laburo, laburaba en una despensa y era muy querida por sus jefes. 20 años, muy chica... Tenía todo el futuro por delante... Se suele decir eso, pero es verdad... Es increíble todo esto...", expresó aún azorado.

"Ella nos contaba que la mamá se quería sacar a este tipo de encima. Cuando estaba él en la casa, Luz se iba, pero tampoco quería dejar sola a la madre. Una situación muy compleja porque nunca te imaginás que va a pasar algo así. Yo, que milito feminismo, estoy todo el tiempo preguntándome qué más se podría haber hecho. Esto es lo que más tenemos que pensar y reflexionar, cómo prever una cosa así... Hubo vecinos que escucharon gritos y no se metieron... Si hubiera habido violencia física quizás muchos hubiéramos actuado más. Es como que terminamos reaccionando tarde. La verdad que no sabemos qué pensar", planteó.

ON -- Marcha femicidio Plottier (4).jpg Omar Novoa

"El tipo tenía problemas con el alcohol. No sé si lo que hizo, lo premeditó. Lo que sí, no nos imaginamos que las cosas iban a terminar así", sostuvo.

Con el mismo pesar, Cristina, su mamá, expresó: "¿Qué te puedo decir de Luz? Era una chica muy inteligente, luchadora, trabajadora. Muy parecida a su mamá. Hacía un año tuvo que dejar de estudiar para trabajar más, había encontrado trabajo en un comercio. Tenía muchos sueños para cumplir, ahora estaba focalizada en el trabajo para poder irse a alquilar, independizarse e irse a vivir sola".

"Se dice que Luz vivía con Norma y no era así. Ella vivía un tiempo con la hermana, también con sus patrones, con nosotros, porque buscaba evitar el choque con esta persona que ahora ya no era la pareja de la madre. Siempre se opuso a la relación", dijo en referencia a Lagos.

"Con Norma, sobre su relación, tuve muy pocas oportunidades de hablar porque era muy reservada. Me llegó a contar, en su momento, que el tipo era muy cambiante de carácter, que tenía el vicio del alcohol y que siempre volvía y que le pedía perdón diciéndole que la amaba. Jamás me contó de algún golpe. Igualmente yo le decía que reaccionara y se sacara a esta persona de encima", recordó.

"Sé que en este último tiempo ella había cortado la relación y que no estaban conviviendo, pero el tipo se mandaba como loco que era. Ella lo padecía pero le daba lástima. Era una mujer luchadora, muy trabajadora, no se merecía esto. Ninguna de las dos. Eran muy caritativas, capaces de quedarse sin un pedazo de pan por darle a los demás", remarcó con una mezcla de bronca, indignación y angustia.