Detalles del accidente de Vero Lozano: "Pensaron que había muerto"

"Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aerosilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado se agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”, continuó.

“Sentí que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”, dijo con lágrimas en los ojos, en diálogo con Paula Chaves.

Además, reveló qué fue lo que le dijo su marido Jorge “Corcho” Rodríguez, después de la brutal caída: “Él me dijo 'yo pensé que te habías muerto'”.

La caída fue desde siete metros de altura y Vero sufrió una lesión en los talones por la cual deberá ser operada este jueves y guardar reposo durante 7 días y luego volver a la Argentina en un vuelo sanitario.

"La operación durará 4 horas y es boca abajo. Tienen que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confió”, dijo la conductora y aseguró que la recuperación será muy lenta.

Sobre cómo respondió el centro de esquí, Lozano aseguró que “nadie se contactó con ella para ver cómo estaba” y confía en sus abogados que están “trabajando en el tema”.