Nicolás Trejo y su gol histórico para Cipo ante Olimpo: "Se venía abajo la tribuna" y "me abrazó el verdulero"

El lateral derecho metió un cabezazo bárbaro para darle al Capataz la victoria y así subirse a la cima de de la zona 1 del Federal A. Juan Pablo Andrez







Omar Novoa

Cipo tuvo, el domingo, uno de los partidos más emotivos en los últimos tiempos: La Visera repleta en un clásico y con una victoria que se defendió con el cuchillo entre los dientes hasta el final. El 2 a 1 sobre Olimpo por la novena fecha del Federal A, todavía se festeja en la gente y sigue levantando el ánimo de un plantel que cada vez está mejor.

En el momento de los goles, el grito ensordecedor envolvió a los jugadores y para Nicolás Trejo, autor del tanto del triunfo, la emoción fue doble. “Hace rato que a mi viejo no lo veía, desde diciembre, de las Fiestas. Pudo venir para este partido y haber hecho un gol y verlo ahí en la tribuna me hizo emocionar. A mi novia la había visto el mes pasado, pero a mi viejo no lo veía desde diciembre. Así que una emoción enorme”, contó el lateral a LMC sobre su gol.

Cristian Ibarra y Enzo Coacci habían convertido antes y el encuentro estaba empatado. Cuando se iba el primer tiempo, subieron los defensores para buscar por arriba en el último tiro de esquina y allí se hizo gigante Nicolás. “Goles de cabeza tengo varios. Me gusta ir a cabecear y la verdad que no me lo esperaba, porque con Yair siempre vamos los dos juntos. Yo trato de cortinarlo a él para que quede solo”, comentó.