Cipo jugó bien, le ganó el clásico a Olimpo y La Visera fue una fiesta

En una Visera llena como hace muchos años no se veía, Cipo jugó bien y le ganó a Olimpo 2 a 1 por la novena fecha del Federal A. El equipo rionegrino aprovechó la derrota de Círculo Deportivo y se trepó a lo más alto de la tabla de la zona 1.

cipolletti olimpo omar novoa.jpg

Olimpo se acercó con algunas pelotas paradas, pero Crespo no tuvo intervenciones importantes.

El albinegro manejó mejor la pelota y en ese contexto llegó el primero con una jugada de Ibarra, que encaró desde la izquierda hacia el medio y su disparo al primer palo le picó antes al arquero, que tuvo responsabilidad en el gol.

Sin embargo, la ventaja no le duró nada a los del Cravero, porque en su primera llegada seria, Olimpo llegó al empate. Un centro de Felix Villacorta desde la derecha no fue rechazado y por el palo opuesto apareció Enzo Coacci para igualar las acciones con un zurdazo inapelable.

Pero ese golpe no le movió la mandíbula a Cipo, que mostró mucho carácter y determinación para vulnerar nuevamente a Olimpo. Primero avisó con un remate de Nehuén García desde afuera del área que pegó en el travesaño y sacudió el arco del pasaje Kleppe.

En el último córner antes del descanso, Gonzalo Lucero ejecutó desde la izquierda con zurda y Nicolás Trejo ganó de cabeza para hacer estéril la volada de Ibáñez y establecer el 2 a 1.

cipolletti olimpo omar novoa (2).jpg

En el arranque del segundo tiempo, el trámite no cambió. Ibáñez volvió a mostrar algunas dudas en un centro lejano y Lucero casi estira la diferencia, pero no la pudo picar por arriba del arquero.

Cravero mandó a la cancha a Nicolás Parodi por Páez y el "9" de Cipo empezó a darle lo suyo al equipo. Una acción iniciada por él casi termina en el tercero tras un centro de Trejo que Ibarra no pudo cabecear al gol.

Si bien el complemento no fue atractivo como la primera parte, la victoria de Cipo solo estuvo en riesgo porque la diferencia del marcador fue mínima. Olimpo nunca dio sensación de peligro.

Crespo se mostró seguro en las pelotas aéreas, los tiros libres del rival pasaron lejos y el pitazo final de Etem determinó una justa victoria de Cipo, que con la derrota de Círculo Deportivo se transformó en el nuevo líder de la zona 1.

SÍNTESIS

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín y Nehuén García; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado, Gonzalo Lucero; Matías Páez; Cristian Ibarra. DT: Néstor Cravero.

Olimpo: Matías Ibáñez; Juan Pablo Vivas, Nestor Moiraghi, Martín Ferreyra y Gastón Vega; Martín Ojeda, Álbaro Pavón, Leandro Espejo e Ivo Di Buo; Felix Villacorta y Enzo Coacci. DT: Gastón Sancho

Cambios: ST 6 Nicolás Parodi por Páez (C). 15 Agustín Curruhinca y Gonzalo Groba por Di Buo y Ojeda (O), 16 Santiago Jara y Daniel Gómez por Lucero y Mellado (C), 25 Federico Pérez y Alan Murialdo por Vivas y Villacorta (O), 35 Sergio Ranquehue por Almirón (C).

Goles: PT 38 Ibarra (C), 41 Coacci (O), 48 Trejo (C).

Cancha: La Visera

Árbitro: Jorge Etem