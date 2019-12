Minutos después, Andy comenzó a tocar temas amorosos, y tanto Alfano como Castro volvieron a dar un paso al frente.

En distintos pasajes del Punto de Encuentro, el músico contó por primera vez que tuvo un romance con Thalía. “Yo salí con Thalia. Es la primera vez que lo digo. Fue antes de casarse. Tuvimos una cosita ahí, tranquila. No novios declarados. Tuvimos días donde sentíamos bonito, sentimos cosas... Lo único que quiero es que no se entere su marido. Por suerte no habla español”, señaló entre risas.

Luego, manifestó que llegó a estar con cinco mujeres al mismo tiempo y que se peleó con Luis Miguel por una mujer. "Fuimos amigos en un momento muy lindo y la verdad que me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica, se llama Daisy Fuentes y me decepcionó un poco porque vino a meterse. Él la empezó a enamorar y yo sentía que era un hermano y que realmente le gustaba Daisy, entonces en un momento le dije a ella que probara con él", manifestó el mexicano.

Sin quedarse atrás, Alfano contó cómo describió las infidelidades de Matias Alé, mientras aún eran novios. Según ella misma dijo, ocurrió mientras el comediante se bañaba y ella usaba su celular para hacer un pedido de comida. “Llamé a un número que tenía agendado como Sushi. Cuando me atienden una mujer fue todo un poco extraño y en un momento le pregunto si preparaban sushi y me dice que no. En un momento me pregunta ‘¿quién habla?’, a lo que yo le respondo Graciela Alfano y me corta. Después seguí revisando el teléfono y encontré más números dé restaurantes”.

Ya sobre el final del programa, y con la promesa del músico mexicano de cantar ante todos su hit “Azul”, Noelia Marzol le hizo un pedido muy especial. “A mi me gustaría, en este momento y antes de terminar el programa, porque Cristian se va del país y no lo vemos por un buen tiempo, que se bese con Graciela. Porque estuvieron toda la noche histeriqueando, beboteando”, lanzó la blonda, a lo que ninguno de los protagonistas se negó. Mientras detrás de cámara y los demás invitados (Martín Bossi, Juan Leyrado y Sofi Morandi) gritaban “piquito”, Andy subió la apuesta. “Ya están grandes para piquito”, dijo el conductor y Castro no dudó en besar apasionadamente a Grace.

