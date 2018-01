Franco Catanzaro tenía siete años y manejaba un cuatriciclo junto a su primo de 12 años cuando chocó de manera frontal con un joven de 23 -Agustín Ciari- que iba a bordo de un cuatri de mayor cilindrada. Aunque el pequeño llevaba casco, el violento impacto le provocó heridas mortales.

La familia de la víctima dice que Agustín abandonó al nene de 7 años pero su tío lo desmiente.

Si bien la primera versión indicaba que el tutor de los menores vio llegar al adolescente de 12 años y a Ciari con Franco en sus brazos gravemente herido, ahora los familiares de la víctima dicen que hubo abandono de persona.

El tío de Agustín, Cristian Ciari, explicó a los medios que esta versión es falsa y que "no hubo abandono de persona" porque ellos se encargaron de llevar "al chico al hospital y también a su papá". A su vez, aseguró que cuando llegó al lugar encontró sólo a su sobrino, en estado inconsciente, pero que Franco ya no estaba.

Agustín Ciari de 23 años fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por el uso de vehículo a motor.

"Ahí empezamos a buscar y vimos que el chico que estaba con él lo había llevado hasta el gazebo de ellos. Y fue mi compadre, Mario, quien lo llevó en su camioneta hasta el hospital para cortar los tiempos. Nos acompañó una camioneta de una marca que hace test drive y mi hermano Fabián llevó al papá del nene", señaló Cristian Ciari.

En el camino se cruzaron con la ambulancia que habían pedido previamente y, después de 45 minutos de intentos para reanimarlo, Franco llegó sin vida al hospital.

"Fue claramente un accidente en los médanos. La persona que estaba al cuidado busca deslindar su responsabilidad, no me gustaría estar en su lugar, pero no corresponde ensuciar a los demás para evadir la responsabilidad que le corresponde", concluyó el tío de Agustín, imputado por el delito de homicidio culposo agravado.

LEÉ MÁS

Un niño murió en un choque entre dos cuatriciclos en la costa