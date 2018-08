Con el aguante de los viejos héroes y la gente

César Medina y Matías Alasia, otras de las figuras de los 32avos., se sumaron a los saludos a través de LMN.

El mensaje de San Alasia

El ex arquero de Cipo, héroe de aquella tarde al atajar tres penales, se acordó de los hinchas y del club y de manera escueta, fiel a si estilo, tiró buenas vibras para la jornada de mañana. “Les deseo lo mejor. Siempre voy a estar agradecido al hincha y siempre estaré deseándole lo mejor al club Cipolletti”, dijo el actual número 1 de Juventud de San Luis.

p31-f01-cipolletti-copa-argentina-previa.jpg

“A seguir haciendo historia”

Medina, el ex capitán albinegro que defenderá la casaca de Independiente de Neuquén en la próxima temporada del Federal A, también le deseó lo mejor al Capataz. “Uno jugó muchos años en el club, se crió ahí y quiere lo mejor, y obviamente ojalá que puedan pasar de fase”, dijo el defensor central, quien se acordó de sus ex compañeros.

“Les deseo lo mejor a los chicos que han quedado, con los que he compartido varios años el plantel, también gente que trabaja en el club, como cuerpo médico, el utilero Miguelón, que obviamente se merecen esa alegría. Ojalá que puedan lograr el objetivo, clasificar y poder seguir haciendo historia con el club. Haciendo una fase más a una instancia que no se había conseguido”, expresó el ahora zaguero del Rojo.

Jarita, el hincha número uno

“Estoy esperando el partido ansioso, porque es especial para mí que soy hincha del club. Acá mis compañeros me gastan porque vivo hablando de Cipo y me dicen ‘mirá que no estás más allá, eh’. Les hincho las bolas, que el domingo juega Cipo, que lo miren por TyC Sports. Soy apasionado por Cipo, por el club, porque tengo amigos. Los compañeros que quedaron merecen que les vaya bien, por Germán (Alecha) también”, dijo Damián, muy querido por todo el pueblo albinegro.

Héroes de ayer sueñan con que a Cipo les vaya bien mañana.

p31-f02-cipolletti-copa-argentina-previa.jpg

Los hinchas también apoyan

Al respaldo de ex jugadores históricos del equipo se suma el aguante popular, el de la gente que está muy ilusionada con poder seguir avanzando instancias en la Copa Argentina.

En la primera jornada de venta de las entradas para el encuentro, ayer volaron más de 1500 entradas populares. El hincha de Cipolletti promete llenar los sectores asignados en el estadio del Coloso de Ruca Quimey, donde mañana enfrentará a Almagro por los 16avos.

La boletería volverá a abrirse hoy entre las 10 y las 18 o hasta que se vendan los 3000 tickets que la organización le otorgó a la parcialidad del Capataz. Los hinchas que todavía no compraron su entrada (se venden a 250 pesos) deberán apurarse, ya que el espacio que tendrá la gente albinegra será limitado.

p31-f04-cipolletti-copa-argentina-previa-entradas.jpg

En Cutral Co, el día del partido sólo se venderán entradas para el sector de plateas, a 500 pesos, también limitadas. En cuanto a cuestiones de logística y seguridad, las puertas del estadio se abrirán unas dos horas antes, y es importante que los simpatizantes viajen con tiempo, a causa del operativo de seguridad que comenzará kilómetros antes de llegar a Cutral Co.

Además, volverá a implementarse el programa de tribuna segura, a través del cual los fanáticos tienen la obligación de presentar la entrada y su DNI, caso contrario, no podrán pasar los controles de seguridad. Del lado de Almagro, llegará un micro con hinchas y varios autos particulares (se esperan más de 100 simpatizantes tricolores).

Todo va quedando listo para que el pueblo albinegro viva otra verdadera fiesta y la ilusión no se la quita nadie a los hinchas, que sueñan con meterse en los octavos de final del certamen que cobra cada vez más prestigio.

p31-f02a-cipolletti-copa-argentina-previa.jpg

--> Hoy viaja a Cutral Co y llega Almagro

Cipolletti entrenó en el predio de Duronia, pero no hizo fútbol y el técnico Víctor Zwenger no confirmó el equipo. Hoy por la mañana realizará la última práctica y a las 19 los citados viajarán hacia Cutral Co.

La probable será Facundo Crespo; Braian Bortolotti, Franco Coria, Martín Zbrun, Jonathan Morales; Lucas Comachi, Fernando de la Fuente, Gabriel Chironi, Pablo Vergara; Diego Romero y Maxi Herrera. Una formación plagada de refuerzos, tal es así que el único que estuvo en cancha en los 32avos. de final ante Arsenal, en la victoria por penales, fue el juvenil Morales. En tanto, el arquero Facundo Crespo integró el plantel pero estuvo en el banco. El resto son todos nuevos.

El probable tricolor

Por el lado de Almagro, la delegación arribará en la tardecita de hoy y se trasladará a un hotel de Plaza Huincul. La posible formación sería Horacio Ramírez; Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Hugo García y Adrián Torres; Mariano Puch, Iván Ramírez, Ezequiel Piovi y Mauro González; Damián Arce y Germán Susbielles.