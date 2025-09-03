Verano en Cipo, invierno en Europa: la fórmula del ex Boca que jugó con Gatti y a los 73 celebra la vida

Partió el 6 de agosto y regresa el 12 de noviembre. Pasó su cumple allá. Su gesto viral y el mensaje de su amigo español a los cipoleños: "Esperenme con...".

Se va para arriba. El ex Boca Carlos Ortiz y el salto de la vida. De Cipolletti a Europa.

Cada vez que puede, Carlos Ortiz cambia el invierno y parte de la primavera argentina por el veranito Europeo . “No es ningún gil, este”, bromea un amigo suyo. Ya son varios los años en que elige Agosto para iniciar una nueva aventura por el mundo, huir del frío y disfrutar de las playas y las maravillas naturales del Viejo Continente. En esta ocasión, partió el 6 del mes pasado de la región y regresará a su Cipolletti querido el 12 de noviembre …

Nada es casual. Amante de los viajes y de los libros, el campeón de la Libertadores con Boca radicado en la región también hace coincidir su tradicional excursión con su cumpleaños, el 27 de agosto . Por eso días pasados festejó en la bella Barcelona , donde se encuentra, sus 73 pirulos acompañado de amistades que supo cosechar en otras latitudes.

Y lo hace con un particular mensaje que lo pinta de cuerpo entero, con una suerte de metáfora corporal: el salto de la vida . Sí en cada nuevo sitio que recorre pega el brinco bien alto y lo sube a redes. Y ese gesto ya es furor.

Embed

“El salto de la vida es como una especie de metáfora mía. Significa que con una foto, un acto o un gesto, a cualquier edad y en cualquier momento se puede celebrar la vida que es algo hermoso. Ese salto significa que todo se puede hacer, siempre, en cualquier situación. Muchos amigos lo van replicando y lo suben a redes sociales. Sí yo con 73 que acabo de cumplir lo hago, todos pueden animarse imitarme”, arenga en su charla con LM Cipolletti desde la paradisíaca Tarragona.

Anda en auto de recorrida. La “gallega del gps” juega de local. Se la oye de fondo claramente. “Estoy con un amigo catalán, Manolo, visitando una de las provincias de Barcelona, Tarragona, que es fabulosa. Las otras tres las había conocido antes. El me lleva por muchas partes, agradezco a los amigos que hice acá, muchos argentinos, otros españoles, sin ellos no hubiera conocido tanto”, destaca el ex Boca , en pleno paseíto, la amable recepción.

A diferencia de su cumple, cuando “comimos un gran asado con todo el grupo, el sábado”, este miércoles acababa de almorzar en un “restaurante tipo los chinos de Argentina, espectacular y relativamente económico”. Experto en vinos (hizo cursos), se guardó para más tarde... “Pedí cervecita porque Manolo conduce y él tomó gaseosa, a la noche sí le metemos un vinito que hay muchos ricos aquí”, promete y se deslumbra con cada rincón de Altafulla, España.

Embed

Respecto a las razones de su larga estadía, refiere: “Venir acá no es barato, me tomo el total de la Visa, que son 90 días. Tengo amigos en toda la Europa más conocida, es decir Italia, España, Alemania, Eslovenia, Holanda, Inglaterra, es lindo visitarlos, darles un abrazo. La amistad surge por esa impronta de los argentinos de ser amigueros. El mejor rédito que te da la vida es portarte bien, ser buena persona, cuando es así los amigos aparecen siempre”, reflexiona el autor de dos libros: A vuelo de pájaro, referido a cosas de la niñez y De Viaje y Cosas Sueltas, sobre anécdotas y experiencias en esas recorridas por el mundo.

Ortiz cipoleño ex Boca en europa Ortiz, el ex Boca radicado en Cipo, festejo su cumple 73 con asado y amigos.

Desde lejos, lamenta la situación socioeconómica del país: “Es muy linda Argentina, tenemos todo para estar igual que acá, pero te da tristeza cuando comparás… Es, en parte, por nuestra forma de ser, la educación, la ética…”.

Las bromas con Manolo

Su amigo español que lo lleva de paseo intercede en la charla con un simpático comentario: “A veces Carlitos es un poquito cabrón”, tira con gran sentido del humor

“No le hagan caso a este catalán”, se prende y responde entre risas Ortiz.

Ortiz con amigos en Europa

“Ya iremos los dos. ¡Qué tortilla ni tortilla, esperennos con asado”, la sigue el español.

“Saludos a toda la gente de Cipolletti y amigos de la zona. Hasta que pase el frío o el temblor de las elecciones no vuelvo”, se despide con la onda de siempre el ex Boca. Quien pudiera. Ortiz no es ningún Carlitos…