Sufrió una violenta entradera, le quebraron un brazo a golpes y pasó 5 meses con "dos clavos provisorios"

Según se conoció, durante la primera semana de febrero, la mujer resultó víctima de un violento hecho delictivo en su hogar, ubicado en la localidad de Catriel. Fue golpeada ferozmente por delincuentes que ingresaron a robar y resultó con la quebradura de un brazo.

Un calvario

Desde ahí, siguió su calvario. Fue atendida por profesionales, pero la intervención se demoraba, por lo cual presentó un recurso ante la Justicia cipoleña.

Tras la intervención del Juzgado Civil 3 de Cipolletti, se requirieron informes y desde Salud detallaron que el pedido del insumo necesario tramitaba el curso administrativo correspondiente.

Justicia Cipolletti Crecen los amparos por salud en la Justicia de Cipolletti. Francisco Sánchez Valassina

La mujer narró que el profesional que la atendió le informó desde el primer momento que debía ser sometida a una intervención quirúrgica y formalizó el pedido de “solicitud de prótesis/ortesis”.

Una vez por semana en más de 5 meses debió buscar ayuda profesional para controlar el estado de la lesión y la mujer explicó que el médico le brindó la medicación necesaria para aliviar el dolor. Por eso, al presentar el amparo, expuso que debía ser operada “de manera urgente debido a los dolores que padece y las complicaciones que le genera tener inmovilizado el brazo”.

El 11 de julio desde Salud informaron que la prótesis requerida fue comprada y la orden fue enviada al hospital para que pudiera concretarse el procedimiento.

Así es que finalmente, antes de que se resolviera la medida judicial requerida, se logró que se fije la fecha de operación para este 25 de julio.

El 'salvavidas' en la Justicia

Los recursos en busca de respuestas por parte de Salud se incrementan en la Justicia, principalmente a raíz de demoras en entrega de medicamentos e insumos.

En los últimos meses, un juez de Cipolletti hizo lugar a una acción de amparo presentada por una mujer diagnosticada con esclerosis múltiple. Ordenó al Hospital local y al Ministerio de Salud provincial proveer la medicación, requerida en febrero de 2025.

En otro hecho, también se dio luz verde a un recurso presentado por una mujer de Catriel que esperó más de un año hasta obtener los insumos médicos necesarios para ser sometida a una cirugía. El caso se inició luego de que la mujer sufriera un accidente en moto el 7 de julio de 2023, en el que se fracturó tibia y peroné, fue atendida en la guardia del Hospital de Catriel y luego intervenida quirúrgicamente. No obstante, la cirugía no resultó satisfactoria y después se requirieron otros insumos para corregir su lesión porque no podía caminar.