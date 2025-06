Ola polar: Educación mantuvo el ingreso tardío y colegios privados suspenden clases

La medida de Educación, extensiva a Cipolletti, Allen, Fernández Oro, General Roca, Cervantes, Mainqué, Ingeniero Huergo, Villa Regina, Valle Azul, El Cuy y Cerro Policía. No optar por la suspensión de clases en forma anticipada generó fuertes reclamos, pero el gobierno provincial se mantuvo firme en analizar "caso por caso" la situación de las escuelas.

"Todos sabemos que habrá problemas en el suministro de agua por congelamiento de cañerías y tanques , sin contar con los problemas de calefacción que se viven a diario en cada escuela y jardín que aún no han sido resueltos por el Ministerio de Educación. Sólo se ha definido un ingreso tardío para las 9:30, hora a la que está pronosticado que se produzca la más bajas temperatura", cuestionaron a última hora del domingo desde la seccional local de Unter.

Cañerías ola polar

El gremio docente sostuvo que desde el Consejo Escolar "no se contempla tampoco la desorganización escolar que implica para las familias que se les informe el cambio de horario un domingo por la noche y para los equipos directivos tratar de organizar los transportes escolares. Entendemos que la medida más sensata es suspender las actividades escolares en el turno mañana, implicando en esta medida a todos los actores de la escuela pública".

Suspensión de clases en escuelas de Cipolletti

Desde Educación defendieron la decisión de ingreso tardío para que cada escuela evalúe el normal funcionamiento de la red de agua pese a que la temperatura estuvo por debajo de los 0 grados centígrados desde las 19 del domingo.

Hasta las 9.30, horario de ingreso para este lunes, el Consejo Escolar no había confirmado la suspensión de actividades en ninguna escuela pública. Sin embargo, desde el CET 30 avisaron a los padres que por falta de agua no habría clases. En forma mucho más expeditiva, colegios privados como Estación Limay, Umbrales y Brentana resolvieron no dictar clases a raíz de las complicaciones por la ola polar.

Mónica Pouzo, subsecretaria de Consejos Escolares, explicó a LU19 que "las escuelas públicas de gestión privada tienen autonomía en relación a la decisión de suspender las clases".

El alerta por temperaturas bajas se mantiene al menos hasta el miércoles en la región. Desde Educación, hasta el momento, contemplan el análisis de la situación día a día y mantienen la postura de no suspender clases en forma anticipada.