La sorpresa que se llevaron a escasos metros del río Neuquén: de qué se trata

Los vehículos desguazados fueron descubiertos durante una rutina de saneamiento de micro y macro basurales que realiza el municipio con regularidad. No es la primera vez que encuentran este tipo de residuos en la zona ribereña. El funcionario recordó que "recientemente se encontraron alrededor de 500 parabrisas" en el mismo sector, lo que refuerza la hipótesis de una actividad sistemática relacionada con el tráfico ilegal de autopartes.

“Seguramente en algún taller de forma clandestina los han cortado con molas”, infirió Haspert, al observar el tipo de cortes que presentaban las carrocerías. La sospecha principal es que las unidades fueron robadas, desarmadas y descartadas allí luego de quitarles las piezas de mayor valor para su reventa en el mercado negro.

vehiculos desguazados

"Un desguace selectivo"

En esta ocasión, los equipos municipales notaron que no había asientos, puertas ni partes interiores completas, lo que indica un desguace selectivo. "Vemos que acá no hay asientos, no hay partes que tengan demasiado valor, las puertas no están. Es evidente que los han desguazado para poder vender esas partes que tienen valor de reventa", señaló el subsecretario.

La Policía ya tomó intervención a través del Departamento Sustracción Automotores, que ahora trabaja para identificar los vehículos encontrados y confirmar si figuran como robados.

Haspert también hizo memoria de antecedentes similares: "En otras oportunidades hemos encontrado muchas motos, a veces también cortadas, o quemadas", sostuvo el funcionario municipal.

Incluso, recordó que en los terrenos donde hoy funciona el Polo Científico Tecnológico, antes de su urbanización, era común hallar vehículos vinculados a delitos o fragmentos de autopartes.

El hallazgo vuelve a poner el foco sobre el uso ilegal del espacio público y la urgencia de reforzar los controles en zonas ribereñas, donde se estarían desarrollando maniobras clandestinas vinculadas al robo y desguace de vehículos.