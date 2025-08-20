En rojo a toda velocidad: el escandaloso video de hace tres años de la joven que atropelló y mató en ruta 7

El clip surge de las redes sociales de la joven que atropelló y mató a Elizabeth Martínez. Data de 2022 y fue publicado por LMNeuquén en ese entonces.

La joven que mató a una vecina de Centenario en la Ruta 7 protagonizó un escandoloso video hace tres años.

El caso de la joven de 24 años que atropelló y mató a Elizabeth Martínez en la Ruta 7 tiene un nuevo capítulo. Un polémico video que data de enero de 2022 surgió como evidencia. LMNeuquén había publicado la noticia en ese entonces. Este miércoles, fue detenida en Cipolletti.

En el video puede verse a la joven de iniciales C.S.S. junto con un grupo de amigos transitando la avenida Mosconi (ex ruta 22) a gran velocidad y cruzando semáforos en rojo.

El video sale de una historia de Instagram de la imputada. En él se escucha al grupo de jóvenes gritar y festejar las osadas maniobras del conductor. "Nos vamos a morir" , exclama una voz femenina que sería la de la imputada.

Jóvenes cruzan semáforos en rojo.prproj.mp4

"¿Lo paso, lo paso?", pregunta el conductor mientras baja la velocidad detrás de otro auto con el semáforo de la intersección de la Avenida Mosconi con la calle Solalique en rojo. Lo sigue la respuesta: "Sí amigo, pasalo". Inmediatamente, el vehículo en el que circulaban los jóvenes adelantó al otro conductor por el carril derivador de la derecha y pasó en infracción.

En el siguiente fragmento del clip se los ve pasar el semáforo de Bejarano en intersección también con la ex Ruta 22, mientras festejan las maniobras temerarias.

Cómo fue la detención de la joven que atropelló y mató a Elizabeth Martínez en Ruta 7

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi ordenó la detención de la mujer que fue acusada por causar la muerte de Elizabeth Martínez, quien circulaba a bordo de una moto cuando fue embestida por la conductora luego de cruzar un semáforo en rojo con su auto en Ruta 7, en Centenario.

La detención se materializó este miércoles al mediodía en Cipolletti. Fue luego de considerar que, con el avance de la investigación y tras la formulación de cargos, surgió nueva evidencia que incrementa los riesgos procesales en torno a la mujer imputada, C.S.S.

Actualmente, permanece detenida en la vecina localidad y la fiscal del caso inició el proceso de extradición hacia Neuquén, que tiene un plazo máximo previsto de 10 días.

Mujer con su pareja en alcoholemia La joven imputada por atropellar y matar a Elizabeth Martínez cayó con su pareja en un control de alcoholemia.

El pasado 2 de agosto el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de la fiscal Inaudi le formuló cargos. De acuerdo a la investigación preliminar realizada en conjunto con la Policía provincial, el hecho ocurrió el día anterior alrededor de las 8 de la mañana en la intersección de Ruta provincial 7 y calle 5, a la altura del cementerio de la ciudad.

La imputada cruzó un semáforo en rojo en un Volkswagen Vento mientras circulaba por la ruta en sentido sur-norte y embistió a Martínez, quien manejaba una moto Mondial 110 c.c y cruzó la ruta en sentido este-oeste con la luz verde del semáforo. Como consecuencia de las lesiones que sufrió, la motociclista falleció en el lugar.

La fiscal del caso remarcó en la audiencia que la acusada no estaba habilitada para conducir, y que luego de impactar la moto de la víctima, se dio a la fuga y no lo socorrió. Después, se presentó en la sede policial.

Elizabeth Martínez y la conductora homicida El 1° de agosto, Elizabeth Martínez perdió la vida, a bordo de una moto, tras haber sido embestida por la conductora de un auto en Ruta 7.

El delito que le atribuyó fue homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por darse a la fuga y no intentar socorrer a la víctima, por conducir sin estar habilitada por autoridad competente, por violar la señalización del semáforo y por hacerlo con culpa temeraria, en calidad de autora.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos, el pedido de medidas cautelares y estableció el plazo de investigación en cuatro meses.