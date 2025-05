Confusión, piedras y fuga en una semifinal: desvincularon a simpatizantes de Villa Regina por falta de pruebas

En un primer momento, tres hombres fueron imputados en noviembre de 2024 . A uno de ellos se le atribuyó el ataque directo a la empleada policial. A los otros dos se los acusó de haber colaborado en su fuga, pero esa hipótesis no pudo ser sostenida. El único testimonio que los vinculaba de forma indirecta fue el del cabo que intentó aprehender al agresor, quien los describió con datos físicos imprecisos y no logró brindar una identificación certera. Otros testigos del hecho, entre ellos varios agentes de la Brigada Motorizada de Apoyo, coincidieron en que el lugar estaba colmado de personas en fuga, con camisetas similares y una situación general de confusión , sin que pudieran observar la presunta intervención de los coimputados.

tribunales justicia Cipolletti se destaca como una de las jurisdicciones más ágiles de Río Negro en materia penal. Archivo

Las cámaras de seguridad no funcionaban

Además, las cámaras de seguridad del predio no funcionaban ese día. La víctima directa, que sufrió las lesiones, tampoco pudo aportar información sobre los otros dos hombres debido a que se desvaneció tras el impacto. Ante la falta de evidencia objetiva y directa, la Fiscalía consideró agotadas todas las vías posibles de investigación y planteó el sobreseimiento.

En la audiencia realizada el 16 de mayo en Cipolletti, la defensa acompañó el pedido y remarcó que sus asistidos siempre sostuvieron que no participaron de los hechos y que fueron demorados únicamente por no portar documentación. La jueza Sonia Martín entendió que no se logró reunir el grado mínimo de convicción necesario para avanzar hacia un juicio, por lo que resolvió dictar el sobreseimiento de los dos imputados en la porción del hecho que se les atribuía. También dejó constancia de que la tramitación del proceso no afecta su buen nombre y honor.