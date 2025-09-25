Cipolletti también marcha por el Triple Femicidio en La Matanza

Un importante cantidad de personas se movilizan por el centro de Cipolletti en repudió al violento crimen en la localidad bonaerense.

El femicidio de las tres jóvenes en La Matanza generó indignación en todo el país y distintas ciudades marcharon esta tarde en de repudio a lo ocurrido. En Cipolletti, la convocatoria surgió de organizaciones feministas, gremiales y sociales , con el respaldo de agrupaciones como el Movimiento Ni Una Menos Cipolletti, UNTER y ADUNC.

“Hoy convocamos por un nuevo triple femicidio, siempre con mujeres pobres. Lo que se sigue repitiendo es el foco en las víctimas, en cómo se vestían o qué hacían, como si eso justificara estos crímenes atroces. Además, hubo demoras en la investigación a pesar de las señales que daban los celulares de las chicas. Seguimos insistiendo en que la responsabilidad es también de las autoridades”, remarcaron desde la seccional cipoleña de UNTER en diálogo con LMCipolletti.

La movilización comenzó pasadas las 18 en la Plaza San Martín y recorren las calles céntricas de la ciudad al grito de "Ni una menos", entre otras consignas cómo "nos están matando" o "Justicia por Morena, Brenda y Lara". En sus manos, las mujeres llevan cartelería y también una de ellas una bolsa con un muñeco que aparenta el cuerpo de una persona muerta , como símbolo de la desesperante situación que atraviesa el género femenino en nuestro país.

El violento hecho

La conmoción por el triple femicidio en Florencio Varela sigue creciendo en todo el país. Para esta tarde, se convocó a marchar en distintas localidades a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

El miércoles por la mañana se confirmó el hallazgo de los cuerpos de Morena Verri, Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), enterrados en el patio de una vivienda en el barrio Mayol, de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires. Los cadáveres fueron encontrados desmembrados, cubiertos con escombros y en bolsas de residuos, en un hecho que la investigación vincula al narcotráfico.

Cuatro personas se encuentran detenidas mientras la Policía Científica avanza con peritajes que apuntan a reconstruir las últimas horas de las jóvenes, que habrían sido asesinadas el mismo día de su desaparición.

"Pequeño J", el capo narco buscado

En el marco de la investigación por el triple femicidio de las chicas de La Matanza, se conocieron detalles sobre los sospechosos. Por el momento, hay cuatro detenidos que brindarán su declaración a la Justicia este jueves.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las chicas fueron engañadas y en un contexto de venganza las asesinaron. Toda la tortura previa que sufrieron fue transmitida en vivo - a través de Tik Tok- para otras personas de la organización criminal narco.

Tras confirmarse la relación con una banda criminal peruana, el ministro Alonso anunció que ya identificaron al líder de la banda. Se trata de un ciudadano peruano de unos 23 años, conocido como "el pequeño ‘J’ o Julito", y que ya emitieron un pedido de captura en su contra.

Actualmente reside en Villa Zabaleta, lugar donde se llevaron a cabo una serie de allanamientos este miércoles por la noche. "No se trata de un capo narco de gran escala, sino de un vendedor de cocaína y otras drogas al menudeo que recibía la droga, la fraccionaba y la distribuía entre vendedores", detalló un periodista de El Trece.

Asimismo, revelaron que 'Pequeño J' no estuvo presente en la casa de Florencio Varela donde se cometió el crimen, sino que fue quien ideó el plan, ordenado el secuestro de las jóvenes y filmado las torturas.

