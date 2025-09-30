Cipo Limpia: se conoció el cronograma para este fin de semana

El programa municipal de recolección de residuos voluminosos funcionará el viernes 3 y sábado 4 de octubre. Cada jornada recolecta 300 metros cúbicos de basura.

Cipo Limpia seguirá su recorrida por los barrios de Cipolletti este viernes y sábado.

El programa “Cipo Limpia” tendrá un nuevo recorrido por los barrios de Cipolletti . El cronograma del operativo para la recolección de residuos voluminosos se desarrollará e l viernes 3 de 8 a 17 y el sábado 4 de octubre de 8 a 12 en el cuadrante delimitado por las calles Naciones Unidas, Circunvalación Illia, Rural y B15.

El operativo municipal, gratuito y abierto a toda la comunidad, recorrerá el barrio Obrero A y B. El mismo busca facilitar que los vecinos puedan descartar la basura de gran volumen acumulados en patios y viviendas . Se trata de materiales que no pueden ser retirados mediante el servicio habitual de recolección domiciliaria . Por esta razón, el operativo apunta a la eliminación de desechos, basura y elementos listos para descartar.

Las autoridades remarcaron la importancia de colocar los desechos para descartar sobre la vereda, de manera ordenada y sin crear obstáculos para el tránsito peatonal ni vehicular. La disposición de los desechos permitirá que el personal de Servicios Públicos realice las tareas de retiro con mayor rapidez y seguridad.

Los elementos que sí pueden descartarse mediante el operativo Cipo Limpia son electrodomésticos grandes, muebles, restos de poda, escombros, hierros y chapas. En cambio, no está permitido sacar residuos domiciliarios, hojas secas, cartones ni papeles, que deben canalizarse a través de otros sistemas de recolección de residuos.

El operativo Cipo Limpia tiene una gran aceptación entre los vecinos de Cipolletti, que colocan sus residuos para habilitar más espacio en sus ambientes, viviendas y patios. En cada jornada se recolecta aproximadamente 300 metros cúbicos de basura de gran tamaño, lo que permitió la disminución de micro basurales en distintos lugares de la localidad.

Durante 2025, el programa municipal pasó por diversos barrios como Puente 83 Sur, Martín Fierro, Tres Luces, Puente 83 Norte, Puente Madera, Pichi Nahuel, Arévalo, el 30, 2 de Febrero, 10 de Febrero, Del Trabajo, San Lorenzo, Ferri y CGT.

Campaña "Cipo Limpieza Itinerante"

La Municipalidad de Cipolletti comenzó a mediados de agosto con esta campaña "Cipo Limpieza Itinerante" en distintos barrios de la ciudad. Se trata de un operativo con contenedores de gran tamaño para que los vecinos depositen sus residuos voluminosos como electrodomésticos, muebles, ramas, restos de poda, escombros, hierros, chapas y restos de nylon.

El programa busca facilitar a los vecinos una forma cómoda y accesible de descartar objetos de gran tamaño que usualmente permanecen en los hogares por falta de un espacio accesible para eliminarlos. Según explicó el Municipio, este servicio ayuda a ordenar los patios, previene la acumulación de residuos en terreno y la formación de microbasurales en distintos puntos de la ciudad.

El secretario de Servicios Públicos, Adrián Artero informó que la Campaña “Cipo Limpia Itinerante” es exclusivamente para residuos voluminosos para canalizar únicamente el descarte de elementos de gran tamaño. No se permite arrojar residuos domiciliarios comunes en los contenedores.

El operativo comenzó el martes 12 de agosto en el Barrio La Nueva Esperanza. Los contenedores se colocaron en las instersecciones de las calles Pastor Bowdler y Los Caranchos, Los Caranchos contra el canal, Los Gorriones y Pastor Bowdler y en Las Torcazas y Pastor Bowdler.

Artero explicó que en cada barrio se colocan dos contenedores tipo roll off de 24 metros y otros dos de 6 metros de extensión. “De esta manera los vecinos pueden llevar directamente sus residuos y luego el municipio procede a retirarlos con la hidrogrúa” señaló el funcionario.

El operativo se extenderá a distintos sectores de la ciudad que no fueron alcanzados por el programa “Cipo Limpia”. El recorrido itinerante permitirá reforzar la gestión de residuos urbanos, al complementar con el servicio de recolección de basura y de limpieza urbana.

Los objetivos de esta campaña son reducir la acumulación de basura en espacios públicos, promover la limpieza en los hogares y patios de vecinos, evitar la formación de micro basurales en espacios naturales y promover la conciencia ambiental.