Alerta amarilla por viento en Cipolletti: de cuánto serán las ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por viento para la mañana y la tarde de este miércoles. El jueves también se espera viento intenso.
A través de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se pronosticaron jornadas de viento fuerte en la región para este miércoles y jueves. En Cipolletti hay alerta amarilla.
El SMN emitió un alerta amarilla por viento que rige en todo el departamento General Roca. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local", informó el Servicio Meteorológico. La AIC, en tanto, indicó ráfagas de 55 km/h para hoy miércoles, y ráfagas de más de 70 km/h para el jueves.
Pese al alerta amarillo que regirá durante la mañana y la tarde de este miércoles, por el momento no se anunció la suspensión de actividades escolares.
Por lo que la Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Cipolletti recomienda:
-Verifique que no haya árboles en mal estado en el jardín, ya que pueden caer durante una tempestad y causar daños y heridos
-Revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.
-Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales. Asegure las puertas, ventanas y persianas exteriores.
-Asegurar elementos como toldos, persianas y antenas.
-Retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la calle.
-Los árboles ofrecen el peligro de caída y rotura de grandes ramas, precaución.
-Evitar pasar por debajo de andamios o edificios en construcción.
Ante emergencias comunicarse con la Central Municipal de Emergencias al 109.
