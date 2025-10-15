Alerta amarilla por viento en Cipolletti: de cuánto serán las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por viento para la mañana y la tarde de este miércoles. El jueves también se espera viento intenso.

En Cipolletti hay alerta por viento para este miércoles.

A través de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se pronosticaron jornadas de viento fuerte en la región para este miércoles y jueves. En Cipolletti hay alerta amarilla .

El SMN emitió un alerta amarilla por viento que rige en todo el departamento General Roca . "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local", informó el Servicio Meteorológico. La AIC, en tanto, indicó ráfagas de 55 km/h para hoy miércoles, y ráfagas de más de 70 km/h para el jueves.

Pese al alerta amarillo que regirá durante la mañana y la tarde de este miércoles, por el momento no se anunció la suspensión de actividades escolares.

Por lo que la Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Cipolletti recomienda:

-Verifique que no haya árboles en mal estado en el jardín, ya que pueden caer durante una tempestad y causar daños y heridos

-Revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.

-Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales. Asegure las puertas, ventanas y persianas exteriores.

-Asegurar elementos como toldos, persianas y antenas.

-Retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la calle.

-Los árboles ofrecen el peligro de caída y rotura de grandes ramas, precaución.

-Evitar pasar por debajo de andamios o edificios en construcción.

Ante emergencias comunicarse con la Central Municipal de Emergencias al 109.