Récord de visitantes en la primera noche del Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores: sigue hoy

Más de 70 mil personas participaron de la apertura del encuentro en el parque Jaime de Nevares. Este sábado habrá shows, gastronomía y actividades.

Los eventos Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores comenzaron este viernes una nueva edición en el popular Parque Jaime de Nevares , donde más de 70 mil personas se acercaron, recorrieron los stands y participaron de los espectáculos y actividades recreativas. La interesante propuesta, continua este sábado a partir de las 18 horas y se extenderá hasta las 23.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , destacó el crecimiento del evento y aseguró que “cada vez crecemos más, ahora ocupamos todo el parque y la gente lo está llenando desde temprano”.

Por su parte, el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol , señaló que se observa “mucho movimiento, mucha venta” y aseguró que la edición avanza “muy bien”.

Propuestas para todos los gustos

En esta nueva edición, más de 150 emprendedores del Alto Valle participan con artículos de diseño, decoración, marroquinería, cosmética natural, bienestar, indumentaria, flores y plantas.

Una de las novedades es la incorporación de propuestas aptas para personas celíacas.

Pasqualini explicó que convocaron a emprendedores que trabajan en salas de elaboración sin TACC: “Era una demanda que teníamos. Hoy quienes tienen celiaquía pueden acceder a productos sin TACC”.

El corredor gastronómico incluye más de 20 foodtrucks con hamburguesas, lomos, shawarma, pizzas y panchos. También se puede degustar jugos naturales, cervezas artesanales y bebidas de destilerías locales.

Shows y actividades

El predio cuenta con un escenario 360°, juegos inflables, actividades deportivas, áreas de descanso y dispositivos municipales de salud y bienestar. Durante el viernes los encargados de animar la noche fueron Corazón Batuqueiro, “Magia Payasa” de Entretenedores, Venegueitors y Gonziegram.

Este sábado tarde, las actividades comenzarán a las 19 hs con la presentación de Pintó Circo – Marito Diabolista. Seguidamente, D5 subirá al escenario, continuará DBL y el cierre artístico estará a cargo de Acid Pair a las 22 horas.

Además, continuarán los servicios de cuidado animal, vacunación antirrábica, entrega de pastillas desparasitarias y acciones de promoción de la salud a cargo de Estación Bienestar.

El evento se desarrolla en el renovado Parque Jaime de Nevares, que esta semana sumó un nuevo parque temático infantil con castillo medieval, juegos integradores, piso blando y sectores de descanso. La intervención abarca más de 700 m² y fue recientemente presentada por el municipio.

El programa local de parques temáticos incluye la construcción de siete nuevos espacios para este 2025 y otros 20 el próximo año. Hasta el momento, se inauguró La Trochita en el Parque Central y el parque temático de Jaime de Nevares.

Mientras tanto, la municipalidad avanza con la construcción del parque de dinosaurios en Plaza de Boca y el parque del zorro en la Plaza de las Mujeres. Además del refugio de bosque en Plaza de las Américas y el parque de cuevas en el sector del Observatorio Astronómico del Parque Norte.

