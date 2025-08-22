Qué hacía uno de los máximos goleadores de la Selección Argentina en la zona

El liderazgo que inspira se llevó todas las miradas en el Museo Nacional de Bellas Artes neuquino, en un evento ligado al sector energético.

En una apuesta fuerte por los valores que los definen, Transporte Peduzzi y Brava Ingeniería realizaron un evento que combinó motivación, identidad y visión de futuro. Bajo el título “El poder de la disciplina” , la jornada se llevó a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén Capital (MNBA) y tuvo como protagonista a Gabriel Batistuta , símbolo de esfuerzo, constancia y liderazgo.

La apertura estuvo a cargo de Juan Cruz López , referente de ambas compañías, quien subrayó la importancia de la disciplina, el compromiso y el trabajo en equipo como pilares del crecimiento organizacional. Su mensaje marcó el tono de una jornada que no solo buscó inspirar, sino también reafirmar el rumbo estratégico de la empresa.

La elección de Batistuta no fue casual: su trayectoria y resiliencia lo convierten en un referente que encarna los mismos principios que la empresa busca consolidar en su identidad de marca. La cultura del esfuerzo, la superación de adversidades y el liderazgo positivo son valores que fortalecen la motivación interna, refuerzan el orgullo de pertenencia y, al mismo tiempo, proyectan una imagen moderna, activa y comprometida hacia la comunidad y el sector energético.

Gabriel Batistuta MNBA

El encuentro se dio en un momento de expansión para la compañía, que en los últimos años reafirmó su apuesta por la innovación y la eficiencia en toda la cadena de valor. Entre sus prioridades se destacan la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de proyectos estratégicos, la formación y fortalecimiento de sus equipos y la consolidación de una gestión con altos estándares de gobernanza.

Más allá del transporte, Transporte Peduzzi y Brava Ingeniería se consolidan como un proveedor integral de servicios para la industria oil & gas, con soluciones que abarcan control de sólidos, operación y mantenimiento, montaje, hot oil y transporte especializado. “Creemos que la verdadera eficiencia se logra integrando servicios de forma inteligente. Esa es la apuesta que guía nuestro crecimiento”, afirmó Cruz López.

Con “El poder de la disciplina”, Peduzzi y Brava Ingeniería no solo ofrecieron un encuentro motivador junto a Batistuta, sino que también reafirmaron su compromiso con la innovación, la seguridad y el bienestar de su gente, consolidando su posicionamiento como un empleador atractivo y una compañía de referencia en la industria energética.

Gabriel Batistuta MNBA

A través de la figura de Batistuta y de una propuesta que combinó emociones y estrategia, reforzaron su compromiso con una identidad corporativa moderna, dinámica y centrada en el valor del capital humano.

Así, las compañías no solo miran hacia el futuro con ambición, sino que lo hacen con los pies bien plantados sobre valores sólidos, compartidos y sostenibles.

Un ser humano capaz de inspirar

Gabriel Batistuta, más allá de su impresionante carrera como uno de los máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina, es reconocido por su integridad, humildad y compromiso dentro y fuera de la cancha. Su paso por clubes como Fiorentina y Roma en Italia dejó una huella imborrable no solo por sus goles, sino por su profesionalismo, liderazgo y capacidad de reinventarse ante las adversidades.

Gabriel Batistuta MNBA

Alejado del fútbol profesional, Batistuta mantiene una imagen coherente con los valores que siempre lo distinguieron: esfuerzo, responsabilidad y trabajo en equipo. Estos principios, que lo convirtieron en un ídolo deportivo, hoy lo posicionan también como un referente humano, capaz de inspirar a nuevas generaciones desde la experiencia y la coherencia personal.