Le desvalijaron el auto a un matrimonio de turistas neuquinos en Chile

La pareja se encontraba en Futrono, Chile, para visitar el Lago Ranco. Los ladrones quedaron escrachados en las cámaras de seguridad.

Un matrimonio de vecinos de Villa la Angostura sufrió la pesadilla de todo turista cuando visitaban Chile y les desvalijaron el auto en el estacionamiento de su hospedaje. Piden colaboración para recuperar sus pertenencias.

El matrimonio, oriundo de la cordillera neuquina, viajó hasta el Lago Ranco , del lado de Chile, el viernes. El robo tuvo lugar frente a la tienda de regalos del Apart Hotel Mi Casa , donde se encontraba estacionado el vehículo de la familia, sobre calle O'Higgins.

“Le robaron la cartera a mi mamá con su billetera y elementos personales como remedios y algunas prendas de ropa. A mí papá, una mochila Head negra con una computadora HP y un celular Motorola y también algunas prendas de ropa” , relató Paula Bertolani, hija de las víctimas, al portal chileno Diario Futrono.

Las cámaras del apart hotel registraron toda la secuencia, que evidenció a dos delincuentes sorpresivamente muy bien organizados. Mientras las víctimas conversaban con la recepcionista del hotel, uno de los delincuentes ingresó al lugar, evidentemente para vigilar que nadie saliera y frustrara el robo; mientras que su cómplice quedó en el exterior encargado de revisar el auto de los turistas en busca de objetos de valor.

ladron futrono vla (1)

Así se vio a este último tomar un par de cosas y luego alejarse rápidamente. Vestía remera manga corta negra, jeans azules y una gorra con visera blanca. Su acompañante, que se quedó dentro del apart vigilando a las víctimas, tiene pelo corto y se ve joven, vestido con una campera oscura.

Tras el robo, ambos se reencontraron en calle O'Higgins y se alejaron en dirección a calle Germán Riesco. Toda la secuencia se desarrolló en apenas unos tres minutos.

“Ya están hechas las denuncias ante carabineros. Necesitamos recuperar las pertenencias, sobre todo los documentos de Argentina. Acudimos a su buena voluntad y a la de los ciudadanos para que puedan ayudar”, señaló desesperada Paula. Su padres, Elida Martínez (60) y Alejandro Bertolani (63), son jubilados y este hecho les arruinó sus vacaciones.

Los vecinos del barrio chileno donde ocurrió el robo y la Cámara de Comercio de Futrono respaldaron la investigación y se pusieron a disposición para colaborar con las averiguaciones.

apart hotel mi casa futrono

Dos familias de turistas fueron víctimas de robo en el Cerro Bayo

El verano suele ser el escenario perfecto para los ladrones oportunistas que buscan aprovecharse de turistas relajados en distintas ciudades de la cordillera, pero en el invierno, la inseguridad parece trasladarse a los cerros. Es así que dos familias de turistas de distintas provincias terminaron sus vacaciones de julio llenos de dolor y bronca tras ser víctimas de robo en el Cerro Bayo de Villa La Angostura.

Según informó el portal La Angostura Digital, uno de los robos tuvo lugar el viernes 18 de julio, cuando la familia oriunda de Santa Fe se encontraba pasando sus vacaciones de invierno en la localidad cordillerana neuquina. Ese día, fueron a visitar el Cerro Bayo, pero tras volver a su camioneta se encontraron con lo peor.

"Somos una familia de cinco integrantes y, como muchos, planificamos con esfuerzo nuestras vacaciones para disfrutar de un merecido descanso. Durante nuestra estadía en Villa La Angostura, fuimos a pasar el día al Cerro Bayo y lamentablemente vivimos una situación muy desagradable: mientras recorríamos el lugar, nos robaron una importante suma de dinero que habíamos dejado en nuestra camioneta", contó Martín, uno de los miembros de la familia.

cerro bayo 2025

Detalló que los delincuentes habrían utilizado un inhibidor de señal para impedir el funcionamiento del cierre centralizado y la alarma del vehículo, ya que no había daños en la camioneta y Martín está seguro de haberla cerrado. Mediante esta maniobra, les robaron más de un millón de pesos.

La segunda familia que sufrió un robo en el mismo lugar es oriunda de Santa Rosa, La Pampa. Federico, una de las víctimas, contó a Diario Andino que había viajado a San Martín de los Andes junto a su esposa y su hija, con intenciones de disfrutar de unos días de esquí. Sin embargo, ante la escasez de nieve en Chapelco, decidieron ir a pasar un día al Cerro Bayo de La Angostura, donde ocurrió todo.

“Habíamos planeado estas vacaciones con mucha ilusión. Llegamos alrededor de las 12 del mediodía y, como el check-in de nuestro alojamiento era a las 15, nos dirigimos directamente al cerro con todo nuestro equipaje en el auto”, relató. Allí, les cobraron 5 mil pesos por el estacionamiento; pagaron y bajaron a recorrer y esquiar.

Poco antes de las 18 regresaron a su auto y su hija fue la primera en notar que faltaba su celular. "Inmediatamente descubrimos que también faltaban dos bolsos de mano y dos mochilas”, lamentó Federico. "Mi mochila contenía mi notebook de trabajo con fotos y archivos irrecuperables, documentación laboral importante, mis estudios pre quirúrgicos para una cirugía programada, toda mi ropa, medicación específica y un dispositivo de avance mandibular recetado”, precisó.