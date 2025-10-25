El Alto Valle pasará del tiempo fresco y ventoso a la alerta amarilla por lluvias

Este domingo regresará el frío a la región con tiempo inestable. Se espera un ingreso de aire antártico que provocará un descenso de la temperatura.

Las condiciones meteorológicas variarán a partir de este domingo de elecciones en la región. El pronóstico anticipa un descenso de la temperatura , si bien la máxima estará en los 17 grados, el fresco se sentirá en horas de la mañana. Las lluvias se esperan a partir de la noche. El uso del paraguas para los transeúntes durante el lunes será imprescindible.

Según la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC ), continuará el ingreso de aire frío con precipitaciones débiles en forma de lluvias y nevadas sobre la región cordillerana. Pronosticó que a partir de este domingo por la noche la rotación de vientos del sudeste con ingreso de aire frío antártico que provocará precipitaciones generalizadas con importante descenso de la temperatura. “ Probables nevadas sobre el centro de las provincias de Neuquén y Río Negro. Enfriamientos en los valles sobre comienzos de la semana entrante”, adelantaron.

Durante el día la temperatura máxima de este domingo será de 17 grados, mientras que la mínima cerá de cero grados en horas de la noche. El cielo estará cubierto por la mañana y con lluvias débiles y dispersas en la noche. Se prevé viento fuerte con ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Lluvia (9) Las lluvias llegaron después de mucho tiempo a Neuquén el fin de semana. Maria Isabel sanchez

El tiempo para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estará inestable este domingo. Gran parte de la jornada el cielo estará mayormente nublado con una temperatura mínima de 10 grados por la madrugada y de 16 grados de máxima en horas de la tarde.

Alerta amarilla por lluvias

El SMN advirtió que para el lunes se emitirá una alerta amarilla por lluvias para gran parte de la provincia de Neuquén y Oeste de Río Negro. En territorio neuquino no regirá solamente en la franja cordillerana de norte a sur.

El organismo nacional explicó que el nivel amarillo corresponde a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Además, recomendaron evitar actividades al aire libre; no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; quedate lejos de zonas costeras y ribereñas; mantenerse informado por las autoridades, y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

SFP Lluvia tormenta (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las fuertes lluvias se extenderán entre la madrugada y la mañana. Para la tarde se prevén lluvias y por la noche se espera cambie a mayormente nublado. Estará fresco, la mínima será de 5 grados en el último fin de semana de octubre y la máxima no superará los 17 grados. Habrá viento, pero de leve a moderado.

De acuerdo a la AIC, el lunes predominará el tiempo inestable, con una máxima de 11 grados y una mínima de -1 grado durante la noche. Se pronosticó un viento moderado y ráfagas fuertes.