El "conflicto" por la luna de miel de Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann y Manuel Urcera no logran ponerse de acuerdo.

A medida que pasan las semanas, cada vez falta menos para el casamiento de Nicole Neumann y Manuel Urcera , pactado para diciembre de este año. Pese a la cercanía con la fecha, hay cosas que aún no están definidas, como la luna de miel, ya que ambos quieren cosas distintas y no logran ponerse de acuerdo.

Con la fecha cada vez más cerca, Nicole Neumann se encuentra enfocada en terminar de definir todo. Sin embargo, hay algo con lo que aún no puede y le trae algunos dolores de cabeza. Se debe a que reveló que la luna de miel estaría siendo un problema ante la falta de coordinación con Manu Urcera .

Nicole-Neumann-MAnu-Urcera-2.jpg

Poco a poco, Nicole Neumann se animó a dar detalles de su boda, aunque comenzó por lo positivo. Fue así como se encargó de detallar cómo serán el tema de los obsequios: “Para los regalos hay dos listas. Una son regalos y otra donaciones. Cada uno va a regalar lo que quiera. Estamos viendo a qué entidades se puede donar”.

“Cada uno puede poner lo que quiere. Espero que sean todas donaciones, pero cada uno elegirá lo que quiera. Además, va a haber fiesta, trencito si la gente se copa. Habrá comida para todos, obviamente vegana también”, expresó respecto a lo que será el acto de caridad que realizará.

Nicole-Neumann-MAnu-Urcera.jpg

Sin embargo, llegó el momento de preguntar por la luna de mil, por lo que fue allí donde no pudo ocultar el conflicto que afronta: “Todavía no está definido. Yo tenía ganas de unos destinos y Manu otros. Donde sea la vamos a pasar bien, pero estamos viendo alternativas. Yo quería algo de aventura, onda safari y él no tanto”.

De esta forma, Nicole Neumann expuso que pospuso la elección del sitio en el cual se hará la luna de miel ya que no puede coincidir con su pareja. Es por eso que ambos se encuentran buscando opciones para poder determinar a dónde irán luego de la boda, que se realizará en diciembre.