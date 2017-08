Cipo quiere hacer historia y sacar al Cuervo de la Copa

Dos meses después de lo programado y en el arranque de una nueva temporada, el Albinegro se jugará una parada histórica que de ganar le dará una repercusión enorme, aunque desde lo deportivo representará avanzar una ronda en el certamen que clasifica a la Copa Libertadores.

Esa es la principal carnada para un Ciclón que arrancó soplando a baja intensidad de local, eliminando a Emelec de Ecuador en los penales por el certamen continental más importante.

Es que esta Copa, a veces ninguneada por el Albinegro, tiene este tipo de cosas. Aquí, miles de hinchas lo vivirán en directo por la pantalla de TyC Sports. Otros cientos emprendieron el viaje en distintos medios de transporte para no perderse el histórico evento. Y aunque la misión deportiva resulta complicada, el técnico Henry Homann no anduvo con misterios a la hora de confirmar el once de Cipo.

Para el Ruso, el partido es un premio a la base de jugadores que buscó retener de su campaña pasada y por eso el único debutante que verá acción desde el inicio será el delantero Jorge Piñero da Silva. El ingreso del 9 se da ante la salida de Daniel Opazo a Newell’s.

Lejos de las suspicacias, San Lorenzo no subestima. Diego Aguirre no quiere correr riesgos. Dirá presente el central Gonzalo Rodríguez, quien vuelve de Europa, y en ofensiva estarán Fernando Belluschi y Nicolás Blandi, entre otros.

Por reglamento, en caso de terminar igualados, se definirá todo desde los doce pasos, instancia en la que uno y otro equipo portan credenciales de sobra para aferrarse a la ilusión. Aunque el gran momento de Matías Alasia debajo de los tres palos le saca una sonrisa al pueblo albinegro, que se aferra con todo a un verdadero sueño.

Piñero da Silva debuta con la camiseta albinegra y será marcado por Rodríguez, que vuelve a San Lorenzo después de haber triunfado en Europa.