Cipo fue goleado en Chivilcoy y explotó contra el árbitro

Muy dudoso

Al enojo del primer tiempo con la actuación del juez se sumó la jugada de Martín Gallo sobre Diego Bielkiewicz que no fue sancionada por Sanz a los 5 del complemento dentro del área. Desde el banco y en el campo de juego elevaron todas las protestaron por la situación.

Cipo ya estaba parado de otra manera y con gran actitud para intentar cambiar su suerte. Maxi Fornari en su vuelta tras la lesión era profundo por las bandas y la mitad de cancha empujaba para jugar lejos del arco defendido por Facundo Crespo.

Hasta que a los 20, una buena combinación de Gonzalo Bernal con Franco Cáceres terminó con la correcta definición de este último para el segundo de la tarde a favor de Independiente.

Fue un golpe determinante para nueva excursión rionegrina por tierras bonaerenses. El tercero, segundo de Cáceres, no hizo más que endurecer la estadística del equipo de Alecha para un nuevo regreso sin puntos y varias preocupaciones para la semana porque a la caída en la tabla sumó las lesiones de Fornari (se resintió), Amarfil (no terminó en cancha) y la expulsión de Hernández que ya había salido por acumulación de amarillas en la misma temporada.

Síntesis

Independiente CH 3

Mauro Leguiza

Nahuel Rodríguez

Juan Fedorco

Marcos Lamolla

Martín Gallo

Esteban Bassi

Jonathan Lastra

Franco Cáceres

Leonardo Valdez

Marcos Salvaggio

Rodrigo Bernal

DT: Alberto Salvaggio

Cipolletti 0

Facundo Crespo

Boris Magnago

Elvis Hernandez

Braian Berlos

Ezequiel Avila

Brain Meza

Javier Fernández

Maxi López

Maxi Fornari

Enzo Romero

Diego Bielkiewicz

DT: Germán Alecha

Goles: PT 6 ’ Salvaggio (I de penal), ST’ 20 y 38 Cáceres (I),

Cambios: PT 39’ Maxi Amarfil por Fernández (C), Manuel Berra por Romero (C) y Alejandro Aquino por Lamolla (I). ST 13’ Leonardo Cisneros por Lastra (I), 26’ Gustavo Britos por Fornari (C), Fernando Pettineroli por Magnago (C) y Gastón Roselló por Amarfil (C); Brian Risso Patrón por Valdez (I).

Expulsado: PT 13' Hernández (C).

Arbitro: Marcelo Sanz, Coronel Vidal.

Cancha: Independiente, Chivilcoy.