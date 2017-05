Cipo cuenta las horas para viajar a jugar los playoffs

Henry Homann no anduvo con misterios a la hora de confirmar su formación. Sólo resta esperar que no haya contratiempos en las últimas horas, pero el once del visitante sería con Matías Alasia; Gastón Valente, César Medina, Marcos Lamolla, Gastón Pinto; Maximiliano Carrasco, Fabio Giménez, Lucas Mellado, Ezequiel Ávila; Germán Weiner y Daniel Opazo.

Sabe el Albinegro que La Fortaleza no es inexpugnable. Los santafesinos ganaron apenas cuatro compromisos en su cancha en toda la temporada, ninguno de ellos por el nonagonal, donde ocuparon la penúltima posición.

Tiene en su estadística el dato de haber ganado en La Visera, único éxito de toda la segunda fase, estadio en el que se jugará la revancha de la llave el viernes 19 en horario nocturno.

La intención de Cipo para hoy es concretar los movimientos sobre el césped natural por lo que la cita se trasladaría una vez más al predio de Duronia, al norte de la ciudad.

Banco de peso

Con este panorama volverá a repetirse un banco de mucho peso por el lado del visitante.

Juan Pablo Pereyra, Eduardo Vilce, Lucas Farías, Hugo Prieto y Nelson Seguel son algunos de los que acompañarían al Ruso Homann y sus colaboradores.

Un panorama inesperado cuando comenzó el 2017 y se anunciaba la llegada de los jugadores para suplantar a Matías Sosa y Cristian Taborda, todavía goleador del equipo en el presente Federal A.

Las Parejas define el equipo

Sportivo Las Parejas tendrá la responsabilidad de abrir la serie como local y el técnico Ricardo Johansen buscará variantes para ganar ante Cipolletti.

Sabe que la definición en el Alto Valle no será lo mismo que el partido ya vivido en el arranque del nonagonal, básicamente porque el Albinegro ha cambiado en su fisonomía y varios nombres de la formación.

Con la vuelta de Juan Grabowski y Juan Palandri buscará la firmeza defensiva para mantener el arco propio en cero.

El último partido que ganó la formación santafesina fue precisamente en La Visera.