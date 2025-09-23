Esta receta fácil y económica permite resolver en muy poco tiempo una de las comidas más importantes del día: el desayuno.

Ideal para tu desayuno: el pan de sartén que está listo en tan solo 5 minutos, ¿cómo hacer la receta viral?

Entre todas las recetas caseras que en el último tiempo se hicieron virales , existe una en particular que puede convertirse en una aliada clave a la hora del desayuno. Con ingredientes muy básicos y poco tiempo de preparación y cocción, es una alternativa rápida, económica, versátil y perfecta para comenzar el día con energía.

Se trata del pan de sartén , una opción innovadora para quienes buscan una alternativa saludable y sin complicaciones a los panes tradicionales. Su secreto radica en el uso del huevo , que actúa como aglutinante y aporta proteínas, junto con el queso crema que le confiere cremosidad y sabor, y el almidón de maíz que ayuda a darle estructura y textura. Todo esto permite que la preparación sea rápida y fácil , sin necesidad de amasados o tiempos de fermentación.

Para preparar este pan de sartén, se necesitan los siguientes ingredientes :

Un huevo

Una pizca de sal

Una cucharada de queso crema

Media cucharada de polvo para hornear

Tres cucharadas de maicena (fécula de maíz)

Opcional: para más sabor, se puede agregar una cucharadita de chía, quinoa o semillas de sésamo

pan sarten Esta receta necesita ingredientes simples y está lista en menos de cinco minutos.

Su preparación es simple y requiere de pocos pasos:

Lograr la preparación: en un recipiente pequeño, batir el huevo hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar las cucharadas de queso crema y almidón de maíz y mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. Agregar la pizca de sal y el polvo para hornear. Y si se desea, especias para potenciar el sabor.

Calentar la sartén: colocar la sartén a fuego medio y dejarla que se caliente por unos segundos. Se puede agregar una gota de aceite y esparcirla ligeramente para evitar que la mezcla se pegue.

Verter la preparación: cuando la sartén esté caliente, verter la mezcla en forma de círculo. Se puede utilizar una cuchara o espátula para lograr la forma deseada.

Cocinar entre 4 y 5 minutos: dejar que la mezcla se cocine sin mover durante aproximadamente 2 minutos, o hasta que los bordes comiencen a dorarse y el centro se vea firme. Con ayuda de una espátula, voltear el pan y cocinar otros 2 minutos, hasta que esté dorado por ambos lados.

Servir... ¡y disfrutar!: retirar del fuego y acompañar el pan con los ingredientes que se preferencia.

Consejos para un pan de sartén perfecto y cómo acompañarlo

La clave para tener un pan perfecto está en controlar la temperatura, evitando que se queme la superficie antes de que el interior esté cocido. Si se desea un resultado más crujiente, se puede cocinar unos segundos más o colocar la sartén en el grill del horno durante unos minutos.

pan-sin-horno3 El pan de sartén es ideal para el desayuno, pero también puede servir para un almuerzo o una cena liviana.

La preparación también permite agregar ingredientes extra como queso rallado, jamón o verduras picadas, con el objetivo de hacerla más nutritiva.

Este pan de sartén se puede disfrutar solo o complementado con diferentes acompañamientos. Algunas opciones ideales incluyen mermelada, palta, miel o hummus para un toque saludable y sabroso, salsas frescas o yogur natural, huevo frito o toppings como frutos secos y semillas para añadir textura.

Una opción que puede disfrutarse en cualquier momento del día

La preparación rápida de menos cinco minutos convierte al pan de sartén en una opción ideal para el desayuno. Si se lo acompaña con fruta fresca o un vaso de jugo natural, es perfecto para comenzar la jornada con toda la energía necesaria.

Sin embargo, también es un una propuesta muy versátil que puede consumirse en otros momentos del día. Por ejemplo, si se combina con una ensalada, es una alternativa fácil y nutritiva para un almuerzo ligero.

Además, puede convertirse en un snack saludable a la merienda, para calmar el hambre antes de la comida principal. Y si se le agrega algún topping, es una opción simple para una cena rápida luego de una jornada agotadora.