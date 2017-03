Gustavo Arroyo

Como estaba programado, ayer se llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio oral donde se investigan unas 40 estafas que habrían sido encabezadas por el cipoleño José “Chiqui” Forno. Varios de los procesados decidieron declarar y revelaron el modo de reclutamiento para cobrar los oficios judiciales adulterados. Coincidieron en que desconocían la existencia de un delito y apuntaron contra la persona que los convocó: Jorge Roberto Pérez. Al igual que en la primera jornada de debate, el principal acusado guardó silencio.

La apertura del juicio estuvo marcada por la picardía de Forno, quien buscó recusar al fiscal de Cámara Gustavo Herrera. Este había participado en primera instancia en la investigación como juez de instrucción y, según el acusado, correspondía su apartamiento. Pero el tribunal presidido por Julio Sueldo e integrado por Sonia Martín y Santiago Márquez Gauna desestimó el pedido y el proceso siguió su curso.

Una de las primeras personas que se presentó fue la ex suegra de Jorge Pérez, Encarnación Sánchez. La mujer explicó que su yerno le pidió en una oportunidad el cobro de un oficio y que no dudó de sus intenciones. “Jamás desconfié de él, era mi yerno”, resaltó la imputada. Al menos en dos ocasiones realizó el trámite y en ambas entregó la totalidad del dinero a Pérez.

"Eran 50, 80, 100 pesos que me daba y a mí me servía porque tengo cinco hijos. Yo siempre laburé y creía que era algo legal lo que me ofrecía (Pérez)”. Héctor Sepúlveda Procesado en la causa Forno

La mujer recordó también su sorpresa cuando la Policía rionegrina concretó un allanamiento en su vivienda y luego quedó detenida. Apuntó que “no entendía nada” y que recién con el asesoramiento de un abogado se enteró de los pormenores de la causa penal por estafas. Ya en el cierre de su declaración, se quebró ante los camaristas y destacó que lo sucedido le “dolió en el alma”.

Otro de los procesados, Héctor Sepúlveda, hizo un relato muy similar al de Sánchez y precisó que trabajaba junto a Pérez como custodio. En esas circunstancias, le habló de los oficios y que se encargaba de cobrarlos porque pertenecían a personas discapacitadas, que no podían concurrir al banco. “Supuestamente todo era legal”, remarcó.

Después, aclaró al tribunal: “Yo siempre laburé” y, luego, que la oferta de Pérez le servía como un ingreso más debido a que tenía una familia de cinco hijos para mantener.

Un tercer imputado, Rubén Vélez, declaró en la misma línea e hizo hincapié en que atravesaba una dura situación, viviendo en un asentamiento ilegal. Refiriéndose a Pérez, rememoró que “él dijo que era todo legal”.

En la vereda contraria a los anteriores procesados se ubicaron Luis Schiavone, Cecilia de León y Jorge Pérez, quienes se abstuvieron de declarar.

De esta forma, quedó cerrada la segunda audiencia y se acordó el paso de los primeros testigos para la semana que viene.

El delito que se le atribuye a Forno es por estafas reiteradas y hasta el momento su nombre no fue citado por los involucrados.

La maniobra

Sellos oficiales y firmas falsificadas

El rol de José “Chiqui” Forno en la presunta organización delictiva que cobraba los oficios adulterados era el más importante, debido a que era empleado de la ex Cámara Civil de Cipolletti y desde ese lugar habría realizado una serie de maniobras irregulares que incluyeron la utilización de sellos oficiales y falsificación de firmas de magistrados.

El monto total de la estafa habría superado los 200 mil pesos y el delito se habría cometido entre el 2003 y 2004. Forno permanece detenido pero por otra causa.