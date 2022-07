La renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía y la crisis interna del oficialismo nacional generaron un "clima de incertidumbre" que se traduce en comercios que cierran temporalmente o deciden no vender determinados productos. Lo aseguró el titular de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Luis Bunter.

"La situación es muy compleja desde hace tiempo por la pandemia. Se había empezado a recuperar, pero en este momento se ha agudizado. El Gobierno carece de credibilidad. Cuando hablo de este momento, es por todo: la renuncia de Guzmán, el movimiento del dolar, no querer vender o querer remarcar precios ".

El referente del sector mercantil explicó que la renuncia de Guzmán, seguida por una fuerte suba del dólar, generó un escenario de incertidumbre. "Los mayoristas no están entregando mercadería. Hay comercios que venden por mayor y por menor y actualmente solo están vendiendo al por menor, hasta que se aclare el panorama", manifestó.

El dirigente sostuvo que en Cipolletti "hay locales en los que no quieren vender para no perder el stock, porque si venden al precio actual cuando tengan que reponer no les alcanza. Hay comerciantes que han cerrado algunos días".

Bunter expresó que la situación macroeconómica genera un aumento de la demanda. "La gente no tiene plata, pero presume que los precios se van a disparar y trata de comprar. Mientras que los comerciantes presumen lo mismo y no quieren vender por la diferencia que van a tener que afrontar para volver a comprar", detalló.

Para el dirigente, la designación de Silvina Batakis no tendrá efecto en la situación económica general. "Esto no hay una ministra que lo solucione. En la Confederación Pyme consideramos que si el presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Fernández) busquen un consenso y un plan a largo plazo", según dijo a LU19.

En un escenario crítico, consideró que "lo único positivo" para el comercio y los consumidores es "la continuidad del Ahora 12 y el PreViaje, que ha sido un éxito".