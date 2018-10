Daniel Ramírez, de 58 años, es cipoleño por elección. Llegó a la ciudad persiguiendo el amor de su esposa, Soledad Arévalo, con quien tuvieron dos hijos, Tomás y Amparo. Actualmente tiene un comercio de accesorios de transmisión satelital sobre calle 9 de Julio, y una gran historia para contar: los últimos días del crucero ARA General Belgrano antes de que lo hundiera el bombardeo de un submarino nuclear de bandera inglesa el 12 de mayo de 1982.

ARA General Belgrano

“Nací en Rosario y a los 15 años ingresé a la Armada. Con 21 embarqué, y estaba encargado de la reparación y el mantenimiento de los radares, pero además me ocupaba de la detección de emisiones electromagnéticas para ubicar al enemigo. Todo ese tiempo nos estuvimos preparando para la guerra, pero no teníamos conciencia de lo que realmente era: ver morir gente, personas con cuerpos mutilados y, sobre todo, la pérdida del sentido común. Todo esto no lo sabés hasta que lo vivís”, explicó Ramírez a LM Cipolletti.

La rutina arriba del barco era constante y casi mecánica. El día se dividía así: cuatro horas de funciones laborales (mantener el barco), cuatro en crucero de guerra (prepararse para la lucha), y otras cuatro de descanso. La rutina se repetía dos veces y en el medio había simulacros de ataque y evacuación.

ARA General Belgrano

“En el barco había 1093 personas y murieron 323. Representan la mitad de muertos durante toda la guerra. Dos de ellos eran civiles y decidieron quedarse en la embarcación luego de que dos torpedos atravesaran la estructura. Yo estaba terminando mi turno de descanso y preparándome para la guardia al momento del impacto, y pude salir por un tambucho de escape. Es un caño con una escalera por dentro”, contó. Agregó que la situación fue traumática y violenta y que, de haber estado un poco más cerca, lo habría alcanzado el fuego de la explosión.

Luego de conseguir salir al exterior, llegó el tiempo de la balsa y la eterna espera del rescate. “Había olas de 8 metros, vientos de 100 km/h y una sobrevida estimada en no más de 48 horas. El océano era una eternidad y no había costa visible. Sin embargo, el operativo de rescate logró salvar a 770 tripulantes”, relató.

Ramírez obtuvo un documento exclusivo para conocer los detalles del trágico ataque: la bitácora del submarino inglés. “Ellos tenían más información que nosotros, lo que demuestra que hubo muchos errores del almirantazgo y el nivel de inconsciencia de los mandos superiores”, aseguró.

ARA General Belgrano

--> Todas las actividades de la muestra, desde la mañana hasta la noche

La Feria del Libro tendrá otra jornada con mucha actividad. A las 10 se presentarán el Mago Lukas y Marcelo Tato Affif, quien contará cuentos para los niños de las escuelas que hagan su visita durante la mañana.

Las actividades previstas para la tarde se pondrán en marcha a las 15 con el taller de magia de Mágiko Del Castillo y otra intervención de Tato Affif. A las 16 se realizará la presentación del taller de escritura para niños Estrellitas y a las 16:30 harán lo propio los participantes del taller de escritura Ruca Rayen.

Las presentaciones de libros comenzarán a las 17 con En fundación, de Marta Aldegani. Una hora más tarde, Lina Inés Destéfanis dará a conocer ¡Progreso Señores!... ¿Progreso?. A las 19 Carlos Espinosa hará lo propio con su obra Los oficios de Don Guillermo y a las 20 Alicia Crosa charlará sobre Enrique Santos Discépolo y su tristeza. En el cierre, actuará la cantante María de los Ángeles.