Aseguran que Romina vio a sus hijas dentro de Gran Hermano

Se encendieron las alarmas y las redes sociales estallaron. Las versiones indican que Romina Uhrig habría roto el aislamiento de Gran hermano, el encierro absoluto que impone la competencia, y que pudo ver a sus tres hijas en Gran Hermano . "Me llegó el rumor de que habría visto a sus hijas, las habrían llevado con Juan, el psicólogo, para que no filtren información" , aseguran, después de haberse burlando de Camila, su compañera .

Incluso, se supo pelear con Juliana -eliminada hace tiempo de la competencia- por intentar cuestionar su rol de madre al decir que ella no hubiera podido dejar a sus hijas para ser parte del programa televisivo. Bastante tiempo después, un tema también vinculado con las menores de edad hizo que se rompa su supuesta estrecha amistad con Alfa.

Romina y un nuevo desafio para su cumpleaños Romina Uhrig pasó uno de los desafios dentro de Gran Hermano.

Porque la jugadora y Walter Santiago ahora se muestran súper distantes a partir de que el polémico competidor le dijo que ella se "hacía la víctima hablando de sus hijas". Y eso le cayó tan mal a Romina que desde ese preciso momento decidió romper su relación con Alfa, luego de conocerse de que ella visitó la Quinta de Olivos en tiempos de pandemia.

En el ciclo de Carmen contaron que la jugadora habría roto la cláusula del aislamiento total para pasar un tiempito con las nenas. Y que para eso medió del psicólogo de GH. "Me llegó el rumor de que Romina habría visto a sus hijas, las habrían llevado con Juan, el psicólogo, para que no filtren información. Tal vez lo hicieron para que no se vaya de la casa y eso no se vio al aire".

Mientras se acerca la final de Gran Hermano y se encuentra ya entre los posibles finalistas, seguramente Romina sienta que no fueron en vano tanto sacrificio y tanto distanciamiento de sus hijas. Pero lo que no sabe la ex diputada es que afuera es un tema candente su carrera política.

Luego de superar una nueva gala de nominación y su nombre estar encabezando varios portales de noticias, donde la acusan de extraños movimientos mientras estaba con un cargo dentro del PJ, una amiga de la participante salió en su defensa.

Alfa contó qué siente por Romina.jpg Gran Hermano: Alfa y Romina fueron amigos, pero hoy se odian.

Laura fue quien remarcó que la hermanita tuvo que enfrentar varios obstáculos para ingresar al reality de Telefe. Asimismo, aseguró que ese sueldo de 600 mil pesos del cual tanto se habla que seguiría cobrando es mentira. “Mentiras que otra gente está inventando, nada que ver. La quieren ensuciar, ella no tiene nada”, sentenció la mujer.

Haciéndose eco de todas las voces y versiones que fueron surgiendo en torno a la ex mujer de Walter Festa, quien además de haber sido intendente del partido de Moreno es el padre de sus nenas, mientras debatían al respecto en A la Barbarossa, fue Nancy Pazos quien pidió la palabra para aportar más datos a la causa.

“Hablé con dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires, que es donde ella militaba. Ellos me cuentan un dato que yo no tenía. En septiembre del año pasado, cuando estaba a punto de quedar en Gran Hermano, en la etapa final del casting se dirigió al PJ de la provincia de Buenos Aires y les pidió permiso para entrar”, dijo la periodista.