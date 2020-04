Asaltante que amenazó a la panadera ya volvió a las calles

Se trata de otra de esas situaciones que enojan mucho a la comunidad, con un delincuente que se encuentra libre y está sospechado no solo del hecho ocurrido el sábado sino de otros delitos. También muestra la indefensión de las víctimas, con una empleada que fue amenazada por el asaltante y en la actualidad no tiene la seguridad de que el delincuente no tome represalias.