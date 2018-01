Arriaga se retiró, pero sigue con su palabra polémica

“No tengo más ganas ni de hacer política ni de ejercer la medicina”, enfatizó, disfrutando del retiro de esas dos pasiones que marcaron su vida. Sí se preocupa por seguir de cerca la información del país y la evolución de la sociedad. En este plano, se confiesa partidario total del presidente Mauricio Macri y de “la transformación que está impulsando en el país”. Hasta se atreve a anticipar que el actual mandatario se impondrá “en primera vuelta” en las elecciones generales de 2019.

Por no disponer de los números del Municipio, en particular, de la evolución de los gastos corrientes, prefiere no opinar sobre la gestión del intendente Aníbal Tortoriello. Sólo advirtió que, en su opinión, los gastos corrientes, donde están incluidos, entre otros puntos, los sueldos y distintas erogaciones de funcionamiento, “no deben llegar al 50 por ciento” para que la comuna puede desenvolverse.

“Perdí la motivación de la política”, enfatizó y eso que recuerda que todavía hay vecinos que le preguntan cuándo va a volver. Afirmó que hizo “lo mejor” que pudo durante su paso por la actividad pública y hasta se permitió lanzar que “si hubiera sido gobernador, hubiera transformado la provincia. Pero no siempre llegan los más capaces”. Estas expresiones plantean, cómo no, conjeturas acerca de si tendrán destinatarios específicos.

Expropiación

Para Arriaga, avanzar en la expropiación de las tierras de los asentamientos no es lo más adecuada para el Municipio ni para la sociedad. Expresó que no se pueden utilizar fondos que pertenecen a todos los vecinos para concretar este tipo de medidas y dijo que resulta más conveniente que los ocupantes acuerden la compra de los predios con los propietarios. “Yo no estoy de acuerdo con la expropiación porque se termina propiciando más tomas”, afirmó y cuestionó que las ocupaciones suelen generar, para peor, ventas ilegales de lotes que no se pueden permitir.

A favor del petróleo

“No hay que encapricharse con la fruta”

En relación con la posibilidad de que haya actividad petrolera y gasífera en las chacras, Julio Arriaga, quien fuera dos veces consecutivas jefe comunal, manifestó que “lo permitiría” para generar riqueza, siempre que se garantice que no habrá contaminación. Su postura se distancia así de la de Tortoriello, quien se ha opuesto al ingreso de esta industria en las tierras rurales y urbanas. En función de los cambios que ha habido en el mundo, la reducción de la producción frutícola y la caída de mercados, el ex intendente afirmó: “No hay que encapricharse con la fruta”.