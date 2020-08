¡Arde el Cantando! Esmeralda Mitre enfrentó con todo a Karina, la Princesita

Esmeralda Mitre le puso los puntos a Karina, La Princesita, y la jurado le pidió perdón

Fiel a su estilo, Esmeralda Mitre no se quedó callada y arremetió con todo: “Si a mí me sueltan la cadena, no me agarra nadie en este piso. Si a mí me dan permiso, vamos con todo”, comenzó respondiéndole a la Princesita, para luego agregar: "Yo me encargué de googlearte y sé que sos cantante, y si no lo hubiera hecho jamás te ningunearía porque es un acto que te deja mal parada a vos. La verdad es que yo no consumo tu música y no sé qué cantás, pero me aggiorné. Que Karina, la Princesita, diga que no me conoce es una falta de respeto, no solo hacia mí sino hacia Nacha Guevara, Pepito Cibrián y Moria Casán".

Luego de las duras palabras de Esmeralda Mitre, Karina se tomó un tiempo y le contestó con ironía: “Quiero pedir públicamente perdón a todos, al jurado, parece que los ofendí. No sé. El otro día dije ‘perdón por mi ignorancia’. Ahí queda claro que no te quise ofender. No sé qué más querés que haga. ¿Qué me humille, que me arrodille? No se qué más necesitás".

Esmeralda-Mitre.jpg

Pero, lejos de conformarse, Esmeralda Mitre calentó aún más el escenario del “Cantando 2020” y continuó con su descargo: “Estoy un poco cansada de pecar de humilde, total ‘a Esmeralda denle con un caño porque se la banca’. No chicos, también soy vulnerable y tengo mis cosas”. Finalizando el entredicho, ambas artistas se calmaron y la paz llegó al “Cantando 2020”. “Estás completamente perdonada, pero necesitaba decirlo” le dijo Esmeralda Mitre a Karina la Princesita.