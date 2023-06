Ángel de Brito reveló cuál es su pasión secreta

Lo que desea hacer son dos cosas. "Uno: programa de viajes. Dos: decoración. Son las dos cosas que me gustan, viajes y decoración, sin dudas fuera de la tele, de la radio y de las redes", dijo el jurado d e Bailando por un sueño.

ANGEL-DE-BRITO.jpg Ángel de Brito reveló a qué se dedicaría en caso de dejar LAM.

Sobre el arte de decorar casas, de Brito explicó que "siempre me gustó, no sé de dónde. Podría haber estudiado tranquilamente eso. Pero en algún momento voy a hacer algo que tenga que ver con eso".

"Me fascina todo lo que es la decoración; muebles, telas, texturas, colores, adornos, obras de artes, todo me gusta", siguió el conductor, dejando claro que no tendría ningún problema en cambiar de rumbo y ser feliz fuera de la televisión. Aunque le gusta compartir los arreglos que hace en su casa, como la reforma que realizó en su cocina en abril y la relató por historias de Instagram.

De la misma manera que comparte con sus seguidores cada uno de sus viajes. Como hizo en su recorrido por Europa con Andrea Taboada, o en su escapada a Bariloche junto a su pareja. Porque más allá de tener estos dos grandes intereses ocultos, la comunicación también es una de sus grandes pasiones y la vive con intensidad aún fuera de la pantalla de la televisión.